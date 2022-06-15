https://ria.ru/20220615/gaz-1795548617.html

На Украине заявили о готовности увеличить транзит газа через "Суджу"

На Украине заявили о готовности увеличить транзит газа через "Суджу" - РИА Новости, 15.06.2022

На Украине заявили о готовности увеличить транзит газа через "Суджу"

Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины заявил о готовности увеличить объемы транзита газа через "Суджи" в связи с сокращением транспортировки через... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:44

2022-06-15T17:44

2022-06-15T18:01

экономика

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газпром

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины заявил о готовности увеличить объемы транзита газа через "Суджи" в связи с сокращением транспортировки через "Северный поток-1" при обращении "Газпрома"."С целью содействия подготовке стран Европы к следующему отопительному сезону, ОГТСУ готов рассмотреть возможность дополнительного временного увеличения объемов транзита до объемов, способных полностью компенсировать отсутствие транспортировки через "Северный Поток-1", при условии соответствующего обращения "Газпрома", - говорится в сообщении оператора ГТС Украины в Telegram-канале.В компании отметили, что речь идет об увеличении транзита газа через "Суджу"."ОГТСУ выставляет на продажу на аукционной платформе RBP дополнительные 15 миллионов кубометров в сутки по точке соединения "Суджа". Поэтому "Газпром" имеет возможность увеличить транзит через Украину на 82,4 миллиона кубометров в сутки", - добавляется в сообщении."Газпром" ранее в среду сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20220615/turbiny-1795502349.html

https://ria.ru/20220615/potok-1795495498.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, украина, газпром, siemens, северный поток, европа, в мире, природный газ, оператор гтс украины, россия