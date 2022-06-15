https://ria.ru/20220615/gaz-1795434779.html

"Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа

"Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа - РИА Новости, 15.06.2022

"Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа

"Газпром" уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок газа на 15 процентов. Об этом РИА Новости заявил ее представитель. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:59

2022-06-15T12:59

2022-06-15T13:53

экономика

газпром

eni

россия

италия

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780493406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c85e0c2c49d1d2a99d3c327009897ac.jpg

РИМ, 15 июн — РИА Новости. "Газпром" уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок газа на 15 процентов. Об этом РИА Новости заявил ее представитель."Поставки сокращены примерно на 15% на день среды", — сказал собеседник агентства.В заявлении Eni, поступившем в РИА Новости, также говорится, что "Газпром" не уведомил партнера о причинах такого решения. Ранее, в мае, сообщалось, что итальянская компания согласилась открыть двойной счет в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях.Объем импорта природного газа в Италию из России составляет около 29 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 40% всех потребностей страны. Но после начала российской военной операции на Украине правительство Италии поставило перед отраслью задачу освободиться от зависимости от российского топлива.По словам премьера Марио Драги, правительство намерено достичь этой цели ко второй половине 2024 года. В свою очередь, глава Eni Клаудио Дескальци считает, что это будет сделано в 2025-м.В то же время в начале мая итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину, сообщало о закачке рекордных объемов российского газа.

https://ria.ru/20220615/gaz-1795385347.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, газпром, eni , россия, италия, в мире, природный газ