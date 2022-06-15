12:59 15.06.2022 (обновлено: 13:53 15.06.2022)
"Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа
"Газпром" уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа в среду на 15 процентов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗапорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае
Запорный кран на компрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Архивное фото
РИМ, 15 июн — РИА Новости. "Газпром" уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок газа на 15 процентов. Об этом РИА Новости заявил ее представитель.
"Поставки сокращены примерно на 15% на день среды", — сказал собеседник агентства.
В заявлении Eni, поступившем в РИА Новости, также говорится, что "Газпром" не уведомил партнера о причинах такого решения.
Ранее, в мае, сообщалось, что итальянская компания согласилась открыть двойной счет в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях.
Объем импорта природного газа в Италию из России составляет около 29 миллиардов кубометров в год, что соответствует примерно 40% всех потребностей страны. Но после начала российской военной операции на Украине правительство Италии поставило перед отраслью задачу освободиться от зависимости от российского топлива.
По словам премьера Марио Драги, правительство намерено достичь этой цели ко второй половине 2024 года. В свою очередь, глава Eni Клаудио Дескальци считает, что это будет сделано в 2025-м.
В то же время в начале мая итальянское издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину, сообщало о закачке рекордных объемов российского газа.