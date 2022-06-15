https://ria.ru/20220615/g7-1795563762.html

Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД

Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022

Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД

Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:25

2022-06-15T18:25

2022-06-15T18:39

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

g7

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Сразу ответ на вопрос: нет, не будем. У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20 половина западных, половина незападных стран, ровно десять", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ. "Создавать искусственно, в противовес кому-то, в пику - это не наш метод", - добавил дипломат.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкт-петербург, g7, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире