https://ria.ru/20220615/g7-1795563762.html
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД
Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:25
2022-06-15T18:25
2022-06-15T18:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
g7
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Сразу ответ на вопрос: нет, не будем. У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20 половина западных, половина незападных стран, ровно десять", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ. "Создавать искусственно, в противовес кому-то, в пику - это не наш метод", - добавил дипломат.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220524/briks-1790261065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкт-петербург, g7, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
18:25 15.06.2022 (обновлено: 18:39 15.06.2022)
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД
МИД: Россия не будет предлагать альтернативу "Большой семерке"