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Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/g7-1795563762.html
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД
Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:25
2022-06-15T18:39
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
g7
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Сразу ответ на вопрос: нет, не будем. У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20 половина западных, половина незападных стран, ровно десять", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ. "Создавать искусственно, в противовес кому-то, в пику - это не наш метод", - добавил дипломат.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкт-петербург, g7, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
18:25 15.06.2022 (обновлено: 18:39 15.06.2022)
 
Россия не будет предлагать альтернативу G7, заявили в МИД

МИД: Россия не будет предлагать альтернативу "Большой семерке"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не будет предлагать альтернативу G7 в рамках стран Большой Евразии, G20 вполне достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Сразу ответ на вопрос: нет, не будем. У нас есть G20, которая перекрывает G7, и этого вполне достаточно, с задачами справляется. В G20 половина западных, половина незападных стран, ровно десять", - сказал он в ходе сессии на ПМЭФ. "Создавать искусственно, в противовес кому-то, в пику - это не наш метод", - добавил дипломат.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 08:00
Время пришло: "Большая пятерка" готова к расширению
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкт-ПетербургG7Петербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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