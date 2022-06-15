09:41 15.06.2022 (обновлено: 11:19 15.06.2022)
TAC: Байден уничтожил американское фермерство ради санкций против России
TAC: Президент США Байден пожертвовал американскими фермерами ради антироссийских санкций
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и министр сельского хозяйства США Том Вилсэк во время посещения фермерского хозяйства в Канкаки, штат Иллинойс
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и министр сельского хозяйства США Том Вилсэк во время посещения фермерского хозяйства в Канкаки, штат Иллинойс. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Американское сельское хозяйство испытывает сложнейшие времена из-за государственной политики, приоритетом которой стали санкции против России, а не благосостояние США, пишет обозреватель The American Conservative Кевин Столкин.
По мнению автора, из-за беспрецедентных цен на топливо и отсутствия попавших под санкции удобрений американским фермерам грозит разорение. Лоренда Оверман, которая разводит свиней и выращивает кукурузу, соевые бобы и сладкий картофель на своей ферме в Северной Каролине, рассказала СМИ, что работа не только не позволяет "выйти в ноль", но уводит прибыль в минус. Повышение цен на топливо и удобрения увеличило ее общие затраты с 700 долларов до более чем 900 долларов за акр (1 акр примерно равен 0,405 гектара. — Прим. ред.). При этом с продажи урожая Оверман заработает не более 825 долларов за акр.
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"Вы закапываете все свои ликвидные активы в землю, чтобы посадить урожай, а затем молитесь над ним и надеетесь, что он вернется к вам из земли. Но сейчас разрыв такой глубокий, около 900 долларов за акр, а у меня участок в тысячу акров для обработки, это просто огромная дыра, из которой нужно выбраться. Я видела годы, когда не было дождя, я видела годы, когда цены были очень низкими, я видела годы, когда мы не могли выплатить текущий кредит, нам приходилось продлевать его на следующий год. Но я никогда не видела, чтобы акр кукурузы стоил 900 долларов, а я занимаюсь этим уже 40 лет", — пожаловалась владелица фермы.
Столкин подчеркнул, что проблемы американского сельского хозяйства упираются в санкции против России.
"Россия остается третьим по величине производителем нефти в мире после США и Саудовской Аравии, а также крупнейшим экспортером удобрений, нефтепродуктов. Хотя Америка производит отечественные удобрения, она только третий по величине импортер в мире, в результате американские фермеры страдают от глобального скачка цен в период острой нехватки удобрений во всем мире. Западные санкции, введенные после начала российской спецоперации на Украине, уничтожили также важный источник удобрений", — отметил автор статьи.
Естественной реакцией на увеличение расходов он считает рост цен на продовольственные товары. Как рассказал Столкину фермер из Пенсильвании Райан Браун, все производители по возможности будут "перекладывать" большую часть увеличения затрат на покупателей.
"Фермеры собираются сократить использование удобрений. Чем больше они сокращают количество удобрений, тем меньше питательных веществ остается в почве, урожайность снижается, а с ней снизится и количество товара в цепочке поставок. <...> Я думаю, что 2024 и 2025 годы станут решающими. Именно тогда вы увидите, как эти парни разоряются, и это просто потому, что они до конца разработали почву", — пояснил он.
Западные страны ввели санкции против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.