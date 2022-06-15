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Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС - РИА Новости, 15.06.2022
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Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС - РИА Новости, 15.06.2022
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС
Владимир Зеленский считает, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:41
2022-06-15T18:41
в мире
черногория
украина
албания
евросоюз
северная македония
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза."Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга", - сказал Зеленский по итогам переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории.Северная Македония, Черногория и Албания являются кандидатами на членство в ЕС.
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черногория
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албания
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в мире, черногория, украина, албания, евросоюз, северная македония, владимир зеленский
18:41 15.06.2022
 
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС

Зеленский призвал включить в ЕС Украину, Черногорию, Албанию и Северную Македонию

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза.
"Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга", - сказал Зеленский по итогам переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории.
Северная Македония, Черногория и Албания являются кандидатами на членство в ЕС.
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В миреЧерногорияУкраинаАлбанияЕвросоюзСеверная МакедонияВладимир Зеленский
 
 
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