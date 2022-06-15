https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795567675.html
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС - РИА Новости, 15.06.2022
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС
Владимир Зеленский считает, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:41
2022-06-15T18:41
2022-06-15T18:41
в мире
черногория
украина
албания
евросоюз
северная македония
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский считает, что Украина, Албания, Черногория и Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза."Наши страны: Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Северная Македония должны стать полноправными членами Европейского союза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга", - сказал Зеленский по итогам переговоров с премьерами Северной Македонии, Албании и Черногории.Северная Македония, Черногория и Албания являются кандидатами на членство в ЕС.
https://ria.ru/20220306/evrointegratsiya-1776681578.html
черногория
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, украина, албания, евросоюз, северная македония, владимир зеленский
Зеленский призвал включить четыре страны, в том числе Украину, в ЕС
Зеленский призвал включить в ЕС Украину, Черногорию, Албанию и Северную Македонию