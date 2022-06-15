https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795554529.html
Евросоюз выделит финансовую помощь Молдавии
Евросоюз выделит финансовую помощь Молдавии - РИА Новости, 15.06.2022
Евросоюз выделит финансовую помощь Молдавии
Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:03
2022-06-15T18:03
2022-06-15T18:03
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украина
кишинев
альтернатива для германии (партия)
еврокомиссия
евросоюз
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КИШИНЕВ, 15 июн – РИА Новости. Молдавия получит от Европейского оборонного фонда 40 миллионов евро на удвоение своего военного бюджета, заявил в среду президент Франции Эммануэль Макрон.Макрон находится с однодневным визитом Молдавии, где обсудил с руководством страны возможные сроки принятия решения по заявкам на вступление республики в Евросоюз. В Кишиневе главы министерств иностранных дел двух стран подпишут соглашение о деятельности Французского агентства развития (AFD) в стране."Нейтралитет Молдавии не означает ее демилитаризацию, 40 миллионов евро, которые вы получите от Европейского оборонного фонда, удвоят военный бюджет вашей страны. Мы должны помочь странам, которые страдают от последствий военных действий на Украине. Молдавия находится на передовой", - сказал Макрон.В пятницу, 17 июня, Еврокомиссия должна определиться со своим мнением насчет предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз Украине, а также Молдавии и Грузии. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.
https://ria.ru/20220614/es-1795196207.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, альтернатива для германии (партия), еврокомиссия, евросоюз
Евросоюз выделит финансовую помощь Молдавии
Президент Макрон: ЕС выделит 40 миллионов евро для удвоения военного бюджета Молдавии