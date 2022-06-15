https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795494722.html
Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова
Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова - РИА Новости, 15.06.2022
Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова
Россия не станет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, ЕС передал пульт управления собой Вашингтону,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:28
2022-06-15T15:28
2022-06-15T15:28
в мире
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не станет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, ЕС передал пульт управления собой Вашингтону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать. Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики", - заявила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга."Отказ от энергоресурсов... отказ от очевидного географически естественного взаимодействия с 1/6 частью суши, с которой она граничит, отказ от... взаимных гарантий безопасности", - пояснила она.По словам Захаровой, ЕС утратил независимость. "Утратили суверенитет, делегировали... Наверное под, видом делегирования полномочий Брюсселю они просто, не зная того и не ведая, но передали пульт управления от самих себя Вашингтону", - заключила дипломат.
https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова
Захарова: Россия не будет доказывать Евросоюзу суицидальность принимаемых им мер
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не станет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, ЕС передал пульт управления собой Вашингтону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать. Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики", - заявила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
"Отказ от энергоресурсов... отказ от очевидного географически естественного взаимодействия с 1/6 частью суши, с которой она граничит, отказ от... взаимных гарантий безопасности", - пояснила она.
По словам Захаровой, ЕС
утратил независимость. "Утратили суверенитет, делегировали... Наверное под, видом делегирования полномочий Брюсселю
они просто, не зная того и не ведая, но передали пульт управления от самих себя Вашингтону", - заключила дипломат.