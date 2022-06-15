https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795494722.html

Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова

Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова - РИА Новости, 15.06.2022

Москва не будет доказывать ЕС суицидальность его политики, заявила Захарова

Россия не станет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, ЕС передал пульт управления собой Вашингтону,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:28

2022-06-15T15:28

2022-06-15T15:28

в мире

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия не станет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, ЕС передал пульт управления собой Вашингтону, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать. Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики", - заявила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга."Отказ от энергоресурсов... отказ от очевидного географически естественного взаимодействия с 1/6 частью суши, с которой она граничит, отказ от... взаимных гарантий безопасности", - пояснила она.По словам Захаровой, ЕС утратил независимость. "Утратили суверенитет, делегировали... Наверное под, видом делегирования полномочий Брюсселю они просто, не зная того и не ведая, но передали пульт управления от самих себя Вашингтону", - заключила дипломат.

https://ria.ru/20220601/neft-1792140648.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова