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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты - РИА Новости, 15.06.2022

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты

Практически все европейские страны, которые входили в рейтинги бронирований в допандемийные годы, в 2022 году снова доступны российским туристам без ковидных... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:13

2022-06-15T19:13

2022-06-15T19:13

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Практически все европейские страны, которые входили в рейтинги бронирований в допандемийные годы, в 2022 году снова доступны российским туристам без ковидных ограничений на въезде, но из-за проблем с авиаперелетами турпоток не восстанавливается, сообщает АТОР. Для путешествия в Грецию, Италию, Хорватию, Францию или на Кипр россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на ковид. А для поездки в Испанию требуется только ПЦР-тест.Эти обстоятельства стимулируют путешественников, привыкших к отдыху на пляжных курортах Европы, бронировать соответствующие туры с перелетом через третьи страны.Но отсутствие прямых рейсов, высокая стоимость стыковочных и невозможность расплачиваться за рубежом картами, выпущенными российскими банками, – одни из основных причин ограниченного спроса.Как подчеркивают эксперты ANEX Tour, в первую очередь, трудности логистики оказывают влияние на спрос на поездки небольшой продолжительности, поскольку теперь путешественники вынуждены закладывать больше времени на дорогу. В среднем перелеты в Европу с пересадкой в Стамбуле или аэропортах Ближнего Востока занимают от 12 до 20 часов.На спрос влияет и визовый фактор. Для путешествия в страны Евросоюза россиянам нужны шенгенские или национальные визы стран ЕС, а их получение сегодня может потребовать несколько больше времени. Особенно это касается региональных туристов, поскольку их документы приходится пересылать на рассмотрение в Москву.Ограниченность российских туристов в платежных инструментах, уход с российского рынка Booking.com и невозможность в большинстве случаев купить билет на сайте иностранной авиакомпании стало поводом для части самостоятельно путешествующих россиян обращаться за бронированием пакетных туров, наземных услуг (отели, трансфер и экскурсии) и авиабилетов к туроператорам.В PAC Group уточнили, что у туристов стала больше востребована и услуга депозитов: денежные средства переводятся на его счет в отель, с которого человек оплачивает различные услуги во время отдыха (питание, SPA и др.) Неизрасходованный остаток средств возвращается после возвращения из путешествия.Туроператоры назвали европейские направления, которые наиболее востребованы в летнем сезоне-2022.По информации большинства участников рынка, этот рейтинг возглавляет Италия. Если еще в мае туроператоры получали еженедельно 30-50 заявок по этому направлению, то уже в июне это количество достигает сотни в неделю. По Италии большинство заявок приходится на высокобюджетный продукт — виллы и отели категории 5*, расположенные на островах.По агрегированным данным в европейский Топ-5 по спросу у туроператоров в 2022 году кроме Италии входят также Греция, Кипр, Хорватия и Испания.Как констатируют туроператоры, путешествие в Европу в летнем сезоне-2022 подорожало в среднем от полутора до двух раз в сравнении с допандемийным 2019 годом из-резкого скачка цен на авиаперелеты.Только билеты на курорты Греции и Кипра будут стоить от 900 до 1500 евро, в то время как в прошлом году, в условиях дефицита прямой перевозки, цена перелета составляла от 500 до 700 евро. В допандемийный период средняя стоимость билета на Средиземноморье и Адриатику была еще ниже: 300-350 евро.Как отмечают эксперты, назвать однозначно бюджетные варианты для стыковочных перелетов в Европу сложно, особенно на ближайшие даты. Поэтому основная рекомендация – бронировать поездки заранее, за несколько месяцев.При этом, если говорить только о наземном обслуживании, цены приемлемые, от 16 тысяч рублей на двоих за отдых в отеле категории "две звезды" в Испании. Но из-за стоимости авиаперелета общий бюджет отдыха в Европе вырастает на порядок.

https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html

https://ria.ru/20220614/puteshestviya-1794639806.html

https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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