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Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220615/evropa-1795439655.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты - РИА Новости, 15.06.2022
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты
Практически все европейские страны, которые входили в рейтинги бронирований в допандемийные годы, в 2022 году снова доступны российским туристам без ковидных... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:13
2022-06-15T19:13
туризм
туризм
новости - туризм
европа
италия
греция
евросоюз
anex tour
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Практически все европейские страны, которые входили в рейтинги бронирований в допандемийные годы, в 2022 году снова доступны российским туристам без ковидных ограничений на въезде, но из-за проблем с авиаперелетами турпоток не восстанавливается, сообщает АТОР. Для путешествия в Грецию, Италию, Хорватию, Францию или на Кипр россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на ковид. А для поездки в Испанию требуется только ПЦР-тест.Эти обстоятельства стимулируют путешественников, привыкших к отдыху на пляжных курортах Европы, бронировать соответствующие туры с перелетом через третьи страны.Но отсутствие прямых рейсов, высокая стоимость стыковочных и невозможность расплачиваться за рубежом картами, выпущенными российскими банками, – одни из основных причин ограниченного спроса.Как подчеркивают эксперты ANEX Tour, в первую очередь, трудности логистики оказывают влияние на спрос на поездки небольшой продолжительности, поскольку теперь путешественники вынуждены закладывать больше времени на дорогу. В среднем перелеты в Европу с пересадкой в Стамбуле или аэропортах Ближнего Востока занимают от 12 до 20 часов.На спрос влияет и визовый фактор. Для путешествия в страны Евросоюза россиянам нужны шенгенские или национальные визы стран ЕС, а их получение сегодня может потребовать несколько больше времени. Особенно это касается региональных туристов, поскольку их документы приходится пересылать на рассмотрение в Москву.Ограниченность российских туристов в платежных инструментах, уход с российского рынка Booking.com и невозможность в большинстве случаев купить билет на сайте иностранной авиакомпании стало поводом для части самостоятельно путешествующих россиян обращаться за бронированием пакетных туров, наземных услуг (отели, трансфер и экскурсии) и авиабилетов к туроператорам.В PAC Group уточнили, что у туристов стала больше востребована и услуга депозитов: денежные средства переводятся на его счет в отель, с которого человек оплачивает различные услуги во время отдыха (питание, SPA и др.) Неизрасходованный остаток средств возвращается после возвращения из путешествия.Туроператоры назвали европейские направления, которые наиболее востребованы в летнем сезоне-2022.По информации большинства участников рынка, этот рейтинг возглавляет Италия. Если еще в мае туроператоры получали еженедельно 30-50 заявок по этому направлению, то уже в июне это количество достигает сотни в неделю. По Италии большинство заявок приходится на высокобюджетный продукт — виллы и отели категории 5*, расположенные на островах.По агрегированным данным в европейский Топ-5 по спросу у туроператоров в 2022 году кроме Италии входят также Греция, Кипр, Хорватия и Испания.Как констатируют туроператоры, путешествие в Европу в летнем сезоне-2022 подорожало в среднем от полутора до двух раз в сравнении с допандемийным 2019 годом из-резкого скачка цен на авиаперелеты.Только билеты на курорты Греции и Кипра будут стоить от 900 до 1500 евро, в то время как в прошлом году, в условиях дефицита прямой перевозки, цена перелета составляла от 500 до 700 евро. В допандемийный период средняя стоимость билета на Средиземноморье и Адриатику была еще ниже: 300-350 евро.Как отмечают эксперты, назвать однозначно бюджетные варианты для стыковочных перелетов в Европу сложно, особенно на ближайшие даты. Поэтому основная рекомендация – бронировать поездки заранее, за несколько месяцев.При этом, если говорить только о наземном обслуживании, цены приемлемые, от 16 тысяч рублей на двоих за отдых в отеле категории "две звезды" в Испании. Но из-за стоимости авиаперелета общий бюджет отдыха в Европе вырастает на порядок.
https://ria.ru/20220606/vizy-1792841021.html
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, европа, италия, греция, евросоюз, anex tour, куда поехать, отдых на море
19:13 15.06.2022
 
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на европейские курорты

Эксперты рассказали, как сейчас попасть в Европу и сколько это стоит

© Pixabay / Pixabay/StephanieAlbertПляж Порто-Джунко в Сардинии
Пляж Порто-Джунко в Сардинии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Pixabay / Pixabay/StephanieAlbert
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Практически все европейские страны, которые входили в рейтинги бронирований в допандемийные годы, в 2022 году снова доступны российским туристам без ковидных ограничений на въезде, но из-за проблем с авиаперелетами турпоток не восстанавливается, сообщает АТОР.
Для путешествия в Грецию, Италию, Хорватию, Францию или на Кипр россиянам больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на ковид. А для поездки в Испанию требуется только ПЦР-тест.
Эти обстоятельства стимулируют путешественников, привыкших к отдыху на пляжных курортах Европы, бронировать соответствующие туры с перелетом через третьи страны.
Но отсутствие прямых рейсов, высокая стоимость стыковочных и невозможность расплачиваться за рубежом картами, выпущенными российскими банками, – одни из основных причин ограниченного спроса.
Как подчеркивают эксперты ANEX Tour, в первую очередь, трудности логистики оказывают влияние на спрос на поездки небольшой продолжительности, поскольку теперь путешественники вынуждены закладывать больше времени на дорогу. В среднем перелеты в Европу с пересадкой в Стамбуле или аэропортах Ближнего Востока занимают от 12 до 20 часов.
На спрос влияет и визовый фактор. Для путешествия в страны Евросоюза россиянам нужны шенгенские или национальные визы стран ЕС, а их получение сегодня может потребовать несколько больше времени. Особенно это касается региональных туристов, поскольку их документы приходится пересылать на рассмотрение в Москву.
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Ограниченность российских туристов в платежных инструментах, уход с российского рынка Booking.com и невозможность в большинстве случаев купить билет на сайте иностранной авиакомпании стало поводом для части самостоятельно путешествующих россиян обращаться за бронированием пакетных туров, наземных услуг (отели, трансфер и экскурсии) и авиабилетов к туроператорам.
В PAC Group уточнили, что у туристов стала больше востребована и услуга депозитов: денежные средства переводятся на его счет в отель, с которого человек оплачивает различные услуги во время отдыха (питание, SPA и др.) Неизрасходованный остаток средств возвращается после возвращения из путешествия.
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Туроператоры назвали европейские направления, которые наиболее востребованы в летнем сезоне-2022.
По информации большинства участников рынка, этот рейтинг возглавляет Италия. Если еще в мае туроператоры получали еженедельно 30-50 заявок по этому направлению, то уже в июне это количество достигает сотни в неделю. По Италии большинство заявок приходится на высокобюджетный продукт — виллы и отели категории 5*, расположенные на островах.
По агрегированным данным в европейский Топ-5 по спросу у туроператоров в 2022 году кроме Италии входят также Греция, Кипр, Хорватия и Испания.
Как констатируют туроператоры, путешествие в Европу в летнем сезоне-2022 подорожало в среднем от полутора до двух раз в сравнении с допандемийным 2019 годом из-резкого скачка цен на авиаперелеты.
Только билеты на курорты Греции и Кипра будут стоить от 900 до 1500 евро, в то время как в прошлом году, в условиях дефицита прямой перевозки, цена перелета составляла от 500 до 700 евро. В допандемийный период средняя стоимость билета на Средиземноморье и Адриатику была еще ниже: 300-350 евро.
Как отмечают эксперты, назвать однозначно бюджетные варианты для стыковочных перелетов в Европу сложно, особенно на ближайшие даты. Поэтому основная рекомендация – бронировать поездки заранее, за несколько месяцев.
При этом, если говорить только о наземном обслуживании, цены приемлемые, от 16 тысяч рублей на двоих за отдых в отеле категории "две звезды" в Испании. Но из-за стоимости авиаперелета общий бюджет отдыха в Европе вырастает на порядок.
Получение шенгенских виз в визовом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 08:00Туризм
Шенген с проблемами и без: какие страны Европы охотнее дают россиянам визы
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕвропаИталияГрецияЕвросоюзAnex Tourкуда поехатьОтдых на море
 
 
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