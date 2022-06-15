https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html

"Все пропитано ненавистью". В Европе заявили о новой угрозе

"Все пропитано ненавистью". В Европе заявили о новой угрозе - РИА Новости, 15.06.2022

"Все пропитано ненавистью". В Европе заявили о новой угрозе

В ЕС сообщили о невиданном усилении исламофобии. Обвинили в этом политиков, которые в погоне за голосами избирателей игнорируют "общие ценности". О том, как и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:00

2022-06-15T14:49

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евросоюз

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В ЕС сообщили о невиданном усилении исламофобии. Обвинили в этом политиков, которые в погоне за голосами избирателей игнорируют "общие ценности". О том, как и почему в Европе обострилась проблема нетерпимости к мусульманам, — в материале РИА Новости.Вошло в привычкуПересмотр законодательства и ужесточение наказания — об этом заговорили в Совете Европы после публикации доклада об исламофобии, подготовленного специалистами из США, Германии и Турции.Число преступлений против мусульман растет. Так, в 2020-м в Германии зафиксировали 901 такой случай, что на два процента больше, чем в 2019-м. В Австрии похожая картина.На пять процентов ухудшилась статистика в Великобритании. В марте прошлого года на преступления против мусульман приходилась половина инцидентов на почве религиозной ненависти. Хуже всего во Франции: за 2021-й — увеличение на 58 процентов.Что касается США, то, согласно отчету Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), в 2021-м полиция зарегистрировала 6720 инцидентов — рекорд за 27 лет."Исламофобия стала мейнстримом. Она проникла в государственные учреждения и общественную сферу через законы, политику и теперь носит структурный, глубинный характер", — заявил журналистам исполнительный директор CAIR Нихад Авад.Разменная монетаСреди основных причин религиозной нетерпимости назвали "политическую риторику" в странах ЕС.Это не просто слова: пример Дании показал, до чего может довести заигрывание с ксенофобскими лозунгами. Там миграционная политика резко поменялась. Прибывших в страну принялись на официальном уровне делить на "западных" и "незападных", которые по принятому в 2018-м закону обязаны проживать в "специально обустроенных городских районах".Наказания за преступления, совершенные в гетто, куда суровее. Кроме того, тех, кто надолго покидал Данию, могли по возвращении оштрафовать или посадить в тюрьму.В 2019-м премьер-министр Метте Фредериксен, победившая на выборах благодаря как раз антиисламской повестке, выступила за ликвидацию мусульманских школ, запрет на хиджаб и конфискацию ценностей у сирийских беженцев в качестве "оплаты за их пребывание в стране"."Социал-демократы сосредоточились на политике ограничений, чтобы завоевать популярность. Мигрантов они представили угрозой традиционным датским ценностям и социальному благосостоянию", — считает датский социолог Амани Хассани.В результате исламофобия на бытовом уровне резко усилилась. Ультраправые активисты неоднократно сжигали Коран на центральной площади Копенгагена. Их примеру следовали радикалы и в соседних странах: в Швеции даже были беспорядки и драки с выходцами с Ближнего Востока."Мы наблюдаем явный политический сдвиг: власти, пытаясь справиться с социальными и демографическими проблемами, обвиняют в бедах мигрантов", — подчеркивает исследователь борьбы с терроризмом и политическим экстремизмом в Университете Эксетера Ричард Макнил-Уилсон.Технологии устарелиВо Франции, по приблизительным подсчетам, порядка шести миллионов мусульман: самая крупная община в Западной Европе. Большая часть — выходцы из бывших французских колоний (Алжир, Марокко, Тунис).Уровень исламофобии, по данным Национальной консультативной комиссии по правам человека (CNCDH), неуклонно растет. Более половины французов, согласно соцопросам, считают религию пророка Мухаммеда "угрозой национальной идентичности".Это объясняют тем, что во второй половине 2010-х страна столкнулась с серией страшных терактов."Кроме того, французские мусульмане давно живут по своим законам. Тот же арабский квартал в Париже — настоящее государство в государстве. И контролировать происходящее там очень трудно. Это касается главным образом идеологии", — уточняет религиовед Алексей Юдин.Президент Эммануэль Макрон решил сделать ислам более "светским и подконтрольным государству". В прошлом году правительство распустило Совет мусульман Франции (CFCM). Этот орган, сформированный в 2003-м из девяти крупных муфтиятов, выступал посредником между общиной и Елисейским дворцом. Вместо него создали Мусульманский форум (FORIF), членов которого отбирают уже власти, а не имамы.Такие действия разобщили верующих. Одни считают, что мусульмане должны встроиться в общественную жизнь. Другие говорят о "новых гетто"."Франция осознала ошибку, допустив неподконтрольный анклав. И теперь пытается исправить это. Пока мы видим, что метод радикален и встречает сопротивление. Это закономерно: мало кто захочет отказываться от прежних условий", — указывает Алексей Юдин.В целом, заключает эксперт, все свидетельствует о том, что прежние европейские механизмы религиозной политики не действуют. Новых же нет, поэтому "кризис мультикультурализма" лишь усиливается.

https://ria.ru/20220214/frantsiya-1772343439.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сша, франция, германия, совет европы, евросоюз, аналитика - религия и мировоззрение