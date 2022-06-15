16:37 15.06.2022 (обновлено: 18:14 15.06.2022)
Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ
Британия допустила выход из-под юрисдикции ЕСПЧ из-за препятствования высылке мигрантов
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду, сообщает газета The Daily Telegraph.
Ранее сообщалось, что высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться во вторник вечером. Однако первый рейс был отменен в последний момент из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Представитель правительства заявил, что оно намерено добиться депортации мигрантов в Руанду, "чего бы это ни стоило".
"Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться", — ответил он на вопрос о возможности выхода Британии из конвенции.
Европейская конвенция по правам обязывает ратифицировавшие ее государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от иных международных договоров в области прав человека — существование механизма защиты декларируемых прав в виде ЕСПЧ.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, считающих, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
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