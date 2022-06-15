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Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ - РИА Новости, 15.06.2022
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Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ
Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ - РИА Новости, 15.06.2022
Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ
Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:37
2022-06-15T18:14
в мире
великобритания
европейский суд по правам человека (еспч)
руанда
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду, сообщает газета The Daily Telegraph.Ранее сообщалось, что высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться во вторник вечером. Однако первый рейс был отменен в последний момент из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Представитель правительства заявил, что оно намерено добиться депортации мигрантов в Руанду, "чего бы это ни стоило"."Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться", — ответил он на вопрос о возможности выхода Британии из конвенции.Европейская конвенция по правам обязывает ратифицировавшие ее государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от иных международных договоров в области прав человека — существование механизма защиты декларируемых прав в виде ЕСПЧ.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, считающих, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них — выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html
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великобритания
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в мире, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), руанда
16:37 15.06.2022 (обновлено: 18:14 15.06.2022)
 
Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Британия допустила выход из-под юрисдикции ЕСПЧ из-за препятствования высылке мигрантов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне
Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду, сообщает газета The Daily Telegraph.
Ранее сообщалось, что высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться во вторник вечером. Однако первый рейс был отменен в последний момент из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Представитель правительства заявил, что оно намерено добиться депортации мигрантов в Руанду, "чего бы это ни стоило".
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"Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться", — ответил он на вопрос о возможности выхода Британии из конвенции.
Европейская конвенция по правам обязывает ратифицировавшие ее государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от иных международных договоров в области прав человека — существование механизма защиты декларируемых прав в виде ЕСПЧ.
Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, считающих, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.
За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них — выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.
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В миреВеликобританияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Руанда
 
 
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