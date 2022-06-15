https://ria.ru/20220615/espch-1795523606.html

Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ - РИА Новости, 15.06.2022

Британия не исключила выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:37

2022-06-15T16:37

2022-06-15T18:14

в мире

великобритания

европейский суд по правам человека (еспч)

руанда

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство Великобритании не исключает возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) после того, как европейский суд вмешался в планы Лондона по высылке мигрантов в Руанду, сообщает газета The Daily Telegraph.Ранее сообщалось, что высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться во вторник вечером. Однако первый рейс был отменен в последний момент из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Представитель правительства заявил, что оно намерено добиться депортации мигрантов в Руанду, "чего бы это ни стоило"."Мы рассматриваем все возможные варианты, включая любые правовые реформы, которые могут потребоваться", — ответил он на вопрос о возможности выхода Британии из конвенции.Европейская конвенция по правам обязывает ратифицировавшие ее государства гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. Главное отличие конвенции от иных международных договоров в области прав человека — существование механизма защиты декларируемых прав в виде ЕСПЧ.Великобритания и Руанда 13 апреля подписали миграционное соглашение, по которому лица, признанные британским правительством нелегальными мигрантами или лицами, ищущими убежище, будут депортированы в Руанду для обработки документов, получения убежища и релокации. План вызвал критику как правозащитных организаций, так и некоторых политиков, считающих, что мера не поможет остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются прибыть в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш из Франции.За прошлый год свыше 28 тысяч человек пересекли Ла-Манш на маленьких лодках. Большая часть из них — выходцы из Ирана, Ирака, Эритреи и Сирии.

https://ria.ru/20220615/evropa-1795297769.html

https://ria.ru/20220415/migranty-1783630808.html

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руанда

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, европейский суд по правам человека (еспч), руанда