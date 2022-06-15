https://ria.ru/20220615/eksport-1795340203.html

Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта

Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта - РИА Новости, 15.06.2022

Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта

Национальный проект по экспорту никто не отменял, российским экспортерам нужно увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки, заявил в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:58

2022-06-15T01:58

2022-06-15T01:58

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

россия

азия

африка

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Национальный проект по экспорту никто не отменял, российским экспортерам нужно увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он также подчеркнул, что российская промышленность производит конкурентоспособные на международном рынке товары. Так, на зарубежных рынках пользуется спросом как продукция металлургического комплекса (в 2021 году экспортировали на 51 миллиард долларов), химической промышленности (на 37 миллиардов долларов), так и машины, оборудование и транспортные средства (32 миллиарда долларов, рост к 2020 году на 29%)."Сейчас мы находимся на этапе, когда объем экспортных поставок сжимается, затем будет обратная картина - выхода и реальной борьбы за новые рыночные ниши", - добавил Мантуров.

https://ria.ru/20220615/manturov-1795339724.html

россия

азия

африка

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, азия, африка