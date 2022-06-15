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Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта - РИА Новости, 15.06.2022
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Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта
Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта - РИА Новости, 15.06.2022
Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта
Национальный проект по экспорту никто не отменял, российским экспортерам нужно увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки, заявил в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:58
2022-06-15T01:58
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
россия
азия
африка
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Национальный проект по экспорту никто не отменял, российским экспортерам нужно увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Он также подчеркнул, что российская промышленность производит конкурентоспособные на международном рынке товары. Так, на зарубежных рынках пользуется спросом как продукция металлургического комплекса (в 2021 году экспортировали на 51 миллиард долларов), химической промышленности (на 37 миллиардов долларов), так и машины, оборудование и транспортные средства (32 миллиарда долларов, рост к 2020 году на 29%)."Сейчас мы находимся на этапе, когда объем экспортных поставок сжимается, затем будет обратная картина - выхода и реальной борьбы за новые рыночные ниши", - добавил Мантуров.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, россия, азия, африка
01:58 15.06.2022
 
Мантуров рассказал о приоритетных направлениях для российского экспорта

Мантуров: нацпроект по экспорту никто не отменял, нужно осваивать Азию и Латинскую Америку

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Национальный проект по экспорту никто не отменял, российским экспортерам нужно увеличивать присутствие на рынках Азии, Африки и Латинской Америки, заявил в интервью изданию "Коммерсант" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Национальный проект по экспорту никто не отменял. Да, рынки развитых стран для нас закрылись. Это - значительная часть мирового рынка, но весьма умеренная площадь на глобусе. Множество стран Азии, Африки, Латинской Америки остаются недостаточно освоенными российскими экспортерами", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что российская промышленность производит конкурентоспособные на международном рынке товары. Так, на зарубежных рынках пользуется спросом как продукция металлургического комплекса (в 2021 году экспортировали на 51 миллиард долларов), химической промышленности (на 37 миллиардов долларов), так и машины, оборудование и транспортные средства (32 миллиарда долларов, рост к 2020 году на 29%).
"Сейчас мы находимся на этапе, когда объем экспортных поставок сжимается, затем будет обратная картина - выхода и реальной борьбы за новые рыночные ниши", - добавил Мантуров.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
01:51
Мантуров раскрыл планы Минпромторга по специнвестконтрактам
 
ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровРоссияАзияАфрика
 
 
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