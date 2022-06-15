https://ria.ru/20220615/egipet-1795541206.html

Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов

Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов - РИА Новости, 15.06.2022

Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов

Египетские власти планируют запустить новые авиарейсы по лоукост-схеме для привлечения туристов, сообщила пресс-служба кабмина страны. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:31

2022-06-15T17:31

2022-06-15T17:31

туризм

египет

туристы

авиасообщение

турпоток

новости - туризм

туризм

аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131994/19/1319941937_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_37ce81db30cdc334e184c5c8dd9c085b.jpg

КАИР, 15 июн — РИА Новости. Египетские власти планируют запустить новые авиарейсы по лоукост-схеме для привлечения туристов, сообщила пресс-служба кабмина страны.Премьер-министр Мустафа Мадбули в среду провел совещание с министром туризма Халедом аль-Анани и главой министерства гражданской авиации Мухаммадом Манаром, на котором обсуждались меры для увеличения числа отдыхающих."На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряду других стимулов для увеличения турпотока из России и Украины, снизившегося вследствие кризиса", — рассказал представитель кабмина Надер Саад.Уточняется, что авиакомпаниям уже отданы указания обеспечить соответствующие рейсы с билетами по низкой стоимости.Также чиновники обсудили ввод в эксплуатацию аэропорта Сфинкс к западу от Каира и работы по расширению воздушных гаваней Шарм-эш-Шейха и города Сент-Катрин в центре Синая.

https://ria.ru/20220615/rzhd-1795455941.html

египет

шарм-эш-шейх

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

египет, туристы, авиасообщение, турпоток, новости - туризм, туризм, аэропорт, шарм-эш-шейх, россия, украина