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Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов
Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов - РИА Новости, 15.06.2022
Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов
Египетские власти планируют запустить новые авиарейсы по лоукост-схеме для привлечения туристов, сообщила пресс-служба кабмина страны. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:31
2022-06-15T17:31
2022-06-15T17:31
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туристы
авиасообщение
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КАИР, 15 июн — РИА Новости. Египетские власти планируют запустить новые авиарейсы по лоукост-схеме для привлечения туристов, сообщила пресс-служба кабмина страны.Премьер-министр Мустафа Мадбули в среду провел совещание с министром туризма Халедом аль-Анани и главой министерства гражданской авиации Мухаммадом Манаром, на котором обсуждались меры для увеличения числа отдыхающих."На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряду других стимулов для увеличения турпотока из России и Украины, снизившегося вследствие кризиса", — рассказал представитель кабмина Надер Саад.Уточняется, что авиакомпаниям уже отданы указания обеспечить соответствующие рейсы с билетами по низкой стоимости.Также чиновники обсудили ввод в эксплуатацию аэропорта Сфинкс к западу от Каира и работы по расширению воздушных гаваней Шарм-эш-Шейха и города Сент-Катрин в центре Синая.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, туристы, авиасообщение, турпоток, новости - туризм, туризм, аэропорт, шарм-эш-шейх, россия, украина
Египет планирует запустить лоукост-авиарейсы для привлечения туристов
Власти: Египет может компенсировать снижение числа туристов запуском лоукост-авиарейсов
КАИР, 15 июн — РИА Новости. Египетские власти планируют запустить новые авиарейсы по лоукост-схеме для привлечения туристов, сообщила пресс-служба кабмина страны.
Премьер-министр Мустафа Мадбули в среду провел совещание с министром туризма Халедом аль-Анани и главой министерства гражданской авиации Мухаммадом Манаром, на котором обсуждались меры для увеличения числа отдыхающих.
"На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряду других стимулов для увеличения турпотока из России и Украины, снизившегося вследствие кризиса", — рассказал представитель кабмина Надер Саад.
Уточняется, что авиакомпаниям уже отданы указания обеспечить соответствующие рейсы с билетами по низкой стоимости.
Также чиновники обсудили ввод в эксплуатацию аэропорта Сфинкс к западу от Каира и работы по расширению воздушных гаваней Шарм-эш-Шейха и города Сент-Катрин в центре Синая.