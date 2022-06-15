https://ria.ru/20220615/duda-1795474911.html

В Минске изучат деятельность деда польского президента Дуды

В Минске изучат деятельность деда польского президента Дуды - РИА Новости, 15.06.2022

В Минске изучат деятельность деда польского президента Дуды

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, входившего в действовавший в период Великой... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:32

2022-06-15T14:32

2022-06-15T14:36

в мире

польша

анджей дуда

белоруссия

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что Минск изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, входившего в действовавший в период Великой Отечественной войны на белорусской территории украинский карательный батальон.В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны."Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей", - сказал Швед, выступая в Минске на парламентской конференции "Историческая память: Великая победа, добытая единством".

https://ria.ru/20220303/denatsifikatsiya-1776127798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, анджей дуда, белоруссия