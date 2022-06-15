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В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП - РИА Новости, 15.06.2022
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В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП - РИА Новости, 15.06.2022
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП
Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:11
2022-06-15T14:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Покровском бульваре в районе дома 3 столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин въехала в здание. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что затруднений движения нет.
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происшествия, москва
11:11 15.06.2022 (обновлено: 14:16 15.06.2022)
 
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП

На Покровском бульваре в Москве автомобиль въехал в здание после ДТП

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием автомобилей BMW и Skoda на пересечении Покровского бульвара и Казарменного переулка
Последствия ДТП с участием автомобилей BMW и Skoda на пересечении Покровского бульвара и Казарменного переулка - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Покровском бульваре в районе дома 3 столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин въехала в здание. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что затруднений движения нет.
 
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