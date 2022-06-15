https://ria.ru/20220615/dtp-1795383742.html

В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП

В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП - РИА Новости, 15.06.2022

В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП

Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:11

2022-06-15T11:11

2022-06-15T14:16

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Покровском бульваре в районе дома 3 столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин въехала в здание. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что затруднений движения нет.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва