https://ria.ru/20220615/dtp-1795383742.html
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП - РИА Новости, 15.06.2022
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП
Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:11
2022-06-15T11:11
2022-06-15T14:16
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в здание после ДТП в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Покровском бульваре в районе дома 3 столкнулись два автомобиля, после чего одна из машин въехала в здание. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.Уточняется, что затруднений движения нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
11:11 15.06.2022 (обновлено: 14:16 15.06.2022)
В центре Москвы автомобиль въехал в здание после ДТП
На Покровском бульваре в Москве автомобиль въехал в здание после ДТП