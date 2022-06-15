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Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками - РИА Новости, 15.06.2022
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Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками
Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками - РИА Новости, 15.06.2022
Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками
Грузовик в Рязанской области въехал в стоящие перед ним микроавтобус Hyundai и четыре легковые автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:04
2022-06-15T09:25
происшествия
авто
рязанская область
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Грузовик в Рязанской области въехал в стоящие перед ним микроавтобус Hyundai и четыре легковые автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.По данным ведомства, ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-ом километре автодороги Р-22 "Каспий"."По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону города Москва, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП находившиеся в микроавтобусе Hyundai две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Также трое человек в легковых автомобилях получили травмы", - говорится в сообщении.Несовершеннолетних среди пострадавших нет, личности участников и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Рязанской области.
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происшествия, авто, рязанская область
09:04 15.06.2022 (обновлено: 09:25 15.06.2022)
 
Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками

Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками, трое погибли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Грузовик в Рязанской области въехал в стоящие перед ним микроавтобус Hyundai и четыре легковые автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
По данным ведомства, ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-ом километре автодороги Р-22 "Каспий".
"По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону города Москва, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП находившиеся в микроавтобусе Hyundai две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Также трое человек в легковых автомобилях получили травмы", - говорится в сообщении.
Несовершеннолетних среди пострадавших нет, личности участников и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Рязанской области.
Автомобили скорой - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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