https://ria.ru/20220615/dtp-1795357624.html

Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками

Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками - РИА Новости, 15.06.2022

Под Рязанью грузовик столкнулся с микроавтобусом и четырьмя легковушками

Грузовик в Рязанской области въехал в стоящие перед ним микроавтобус Hyundai и четыре легковые автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:04

2022-06-15T09:04

2022-06-15T09:25

происшествия

авто

рязанская область

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Грузовик в Рязанской области въехал в стоящие перед ним микроавтобус Hyundai и четыре легковые автомобиля, в результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.По данным ведомства, ДТП произошло около 7 часов утра в Михайловском районе на 224-ом километре автодороги Р-22 "Каспий"."По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся в сторону города Москва, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом Hyundai и четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП находившиеся в микроавтобусе Hyundai две женщины и мужчина получили травмы, несовместимые с жизнью. Также трое человек в легковых автомобилях получили травмы", - говорится в сообщении.Несовершеннолетних среди пострадавших нет, личности участников и обстоятельства ДТП устанавливаются. На место происшествия выехало руководство УМВД России по Рязанской области.

https://ria.ru/20220614/rebenok-1795323881.html

рязанская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, рязанская область