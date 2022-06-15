Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке
Глава СПЧ Фадеев направил в ООН материалы об обстреле роддома в Донецке со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРодильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания
Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома и других гражданских объектов, сообщила пресс-служба Совета.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.
"Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По данным пресс-службы, в документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели "неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО "Ураган", "Град", применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм". А также приводятся данные, что всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов, под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения.
"Армия Украины бомбардировала жилые кварталы в течение всего дня, хотя украинским властям прекрасно известно, что в подвергшихся обстрелу населенных пунктах нет никаких военных объектов, армейских частей или вооружений. Направляем для изучения информацию, собранную российскими и донецкими правозащитниками, и просим задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в сопроводительном письме Фадеева.
Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, отметили в пресс-службе. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.