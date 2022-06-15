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Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке - РИА Новости, 15.06.2022
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Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке
Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке - РИА Новости, 15.06.2022
Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома и других гражданских объектов,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:08
2022-06-15T15:08
в мире
валерий фадеев
стефан дюжаррик
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома и других гражданских объектов, сообщила пресс-служба Совета.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права."Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Совета.По данным пресс-службы, в документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели "неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО "Ураган", "Град", применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм". А также приводятся данные, что всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов, под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения.Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, отметили в пресс-службе. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.
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в мире, валерий фадеев, стефан дюжаррик, россия, донецк (днр), украина, оон, вооруженные силы украины, совет европы
15:08 15.06.2022
 
Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке

Глава СПЧ Фадеев направил в ООН материалы об обстреле роддома в Донецке со стороны ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРодильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания
Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Родильное отделение Донецкого республиканского центра охраны материнства и детства, пострадавшего в результате попадания снаряда ВСУ в крышу здания. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома и других гражданских объектов, сообщила пресс-служба Совета.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.
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"Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Совета.
По данным пресс-службы, в документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели "неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО "Ураган", "Град", применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм". А также приводятся данные, что всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов, под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения.
"Армия Украины бомбардировала жилые кварталы в течение всего дня, хотя украинским властям прекрасно известно, что в подвергшихся обстрелу населенных пунктах нет никаких военных объектов, армейских частей или вооружений. Направляем для изучения информацию, собранную российскими и донецкими правозащитниками, и просим задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека", - говорится в сопроводительном письме Фадеева.
Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, отметили в пресс-службе. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 23:15
Полянский возмутился отсутствием реакции Запада на обстрел роддома в ДНР
 
В миреВалерий ФадеевСтефан ДюжаррикРоссияДонецк (ДНР)УкраинаООНВооруженные силы УкраиныСовет Европы
 
 
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