https://ria.ru/20220615/donetsk-1795490015.html

Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке

Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке - РИА Новости, 15.06.2022

Глава СПЧ направил в ООН материалы об обстреле ВСУ роддома в Донецке

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома и других гражданских объектов,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:08

2022-06-15T15:08

2022-06-15T15:08

в мире

валерий фадеев

стефан дюжаррик

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил в ООН материалы об обстреле ВСУ донецкого роддома и других гражданских объектов, сообщила пресс-служба Совета.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права."Советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев направил материалы в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства в связи с массированным обстрелом жилого сектора городов ДНР и гибелью мирных жителей 13 июня", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале Совета.По данным пресс-службы, в документах отмечается, что 13 июня украинские военные вели "неизбирательный огонь по гражданским объектам из РСЗО "Ураган", "Град", применяли артиллерию 155, 152 и 122 мм". А также приводятся данные, что всего за сутки было выпущено 620 различных боеприпасов, под огнем оказались 13 городов и населенных пунктов, погибли 5 гражданских лиц, свыше 30 получили ранения.Это уже шестая подборка свидетельств преступлений ВСУ и нацбатальонов против мирного населения, отметили в пресс-службе. Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека обрабатывает сообщения о преступлениях украинских военных, нацбатальонов, а затем рассылает обобщенные материалы в международные организации, в том числе в ООН, Совет Европы и Европарламент, посольства зарубежных стран.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795144773.html

https://ria.ru/20220613/donetsk-1795094961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, валерий фадеев, стефан дюжаррик, россия, донецк (днр), украина, оон, вооруженные силы украины, совет европы