08:43 15.06.2022 (обновлено: 08:52 15.06.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: украинские войска выпустили пять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.