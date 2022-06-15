https://ria.ru/20220615/donetsk-1795355064.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:43

2022-06-15T08:43

2022-06-15T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка, выпустив 5 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220615/obstrel-1795354093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)