15:02 15.06.2022 (обновлено: 15:27 15.06.2022)
В ДНР освободили 238 населенных пунктов
Штаб теробороны ДНР: при огневой поддержке ВС России освобождены 238 населенных пунктов
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии села Рассадки.
"По состоянию на 15 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 238 населенными пунктами, включая Рассадки", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.