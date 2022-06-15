https://ria.ru/20220615/donbass-1795488015.html

В ДНР освободили 238 населенных пунктов

В ДНР освободили 238 населенных пунктов - РИА Новости, 15.06.2022

В ДНР освободили 238 населенных пунктов

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии села Рассадки. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:02

2022-06-15T15:02

2022-06-15T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии села Рассадки.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс