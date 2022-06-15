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В ДНР освободили 238 населенных пунктов - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР освободили 238 населенных пунктов
В ДНР освободили 238 населенных пунктов - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР освободили 238 населенных пунктов
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии села Рассадки. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:02
2022-06-15T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии села Рассадки.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, донбасс
15:02 15.06.2022 (обновлено: 15:27 15.06.2022)
 
В ДНР освободили 238 населенных пунктов

Штаб теробороны ДНР: при огневой поддержке ВС России освобождены 238 населенных пунктов

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск
Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Военнослужащие отдыхают в сквере в городе Купянск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии села Рассадки.

"По состоянию на 15 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 238 населенными пунктами, включая Рассадки", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДонбасс
 
 
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