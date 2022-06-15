15:01 15.06.2022 (обновлено: 15:20 15.06.2022)
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили пять ракет по Макеевке и шесть снарядов по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов со стороны ВСУ Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Макеевка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.42 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 14.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.00 и 14.05 мск обстреляли населенные пункты Байрак и Горловка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров.