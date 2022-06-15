https://ria.ru/20220615/donbass-1795487607.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за две минуты выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Макеевка и шесть снарядов калибром 152... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:01

2022-06-15T15:01

2022-06-15T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецк (днр)

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155567_0:73:3073:1802_1920x0_80_0_0_d08d1dc3e8544167b0cd61cd8b956d08.jpg

ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за две минуты выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня "Град" по населенному пункту Макеевка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.42 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"; 14.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.00 и 14.05 мск обстреляли населенные пункты Байрак и Горловка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220615/obstrel-1795483614.html

макеевка

донецк (днр)

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, макеевка, донецк (днр), куйбышевский район