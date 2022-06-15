https://ria.ru/20220615/donbass-1795432226.html

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:53

2022-06-15T12:53

2022-06-15T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220615/donbass-1795416454.html

https://ria.ru/20220615/donbass-1795363551.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол