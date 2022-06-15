https://ria.ru/20220615/donbass-1795432226.html
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:53
2022-06-15T12:53
2022-06-15T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив два снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибрами 122 и 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220615/donbass-1795416454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Украинские войска вновь обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Горловку снарядами калибра 122 миллиметра