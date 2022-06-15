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ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220615/donbass-1795408378.html
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2022
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:02
2022-06-15T12:02
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
алексей текслер
волновахский район
донецкая народная республика
ямал
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба главы Ямала.Ранее в Минстрое России РИА Недвижимость рассказали, что восстановление Мариуполя и Волновахи, пострадавших от боевых действий в ДНР, планируется начать в ближайшее время."В правительстве Донецкой Народной Республики губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение, основанное на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Соглашение вступает в силу со дня подписания.Позднее Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили город Волноваха. Ямал и Челябинская область будут оказывать гуманитарную, финансовую и иную материальную помощь району для скорейшего восстановления жизненно важной инфраструктуры.Артюхов рассказал, что в ближайшее время в качестве помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа Волновахскому району будут переданы пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также автобусы - всего 15 единиц. Помимо этого, Ямал направляет строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов."Территория Волновахского района - одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано. Благодаря нашим военным, сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача", - рассказал по итогам визита в Волноваху Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220612/enakievo-1794915732.html
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волновахский район
донецкая народная республика
ямал
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дмитрий артюхов, алексей текслер, волновахский район, донецкая народная республика, ямал, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
12:02 15.06.2022
 
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве

Губернатор ЯНАО Артюхов и глава Волновахского района ДНР договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМонумент с танком Т-34-85 в Волновахе
Монумент с танком Т-34-85 в Волновахе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Монумент с танком Т-34-85 в Волновахе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба главы Ямала.
Ранее в Минстрое России РИА Недвижимость рассказали, что восстановление Мариуполя и Волновахи, пострадавших от боевых действий в ДНР, планируется начать в ближайшее время.
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"В правительстве Донецкой Народной Республики губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение, основанное на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.
Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Соглашение вступает в силу со дня подписания.
Позднее Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили город Волноваха. Ямал и Челябинская область будут оказывать гуманитарную, финансовую и иную материальную помощь району для скорейшего восстановления жизненно важной инфраструктуры.
Артюхов рассказал, что в ближайшее время в качестве помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа Волновахскому району будут переданы пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также автобусы - всего 15 единиц. Помимо этого, Ямал направляет строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов.
"Территория Волновахского района - одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано. Благодаря нашим военным, сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача", - рассказал по итогам визита в Волноваху Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховАлексей ТекслерВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаЯмалМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
 
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