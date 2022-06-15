https://ria.ru/20220615/donbass-1795408378.html

ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве

ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2022

ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:02

2022-06-15T12:02

2022-06-15T12:02

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

алексей текслер

волновахский район

донецкая народная республика

ямал

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба главы Ямала.Ранее в Минстрое России РИА Недвижимость рассказали, что восстановление Мариуполя и Волновахи, пострадавших от боевых действий в ДНР, планируется начать в ближайшее время."В правительстве Донецкой Народной Республики губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение, основанное на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Соглашение вступает в силу со дня подписания.Позднее Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили город Волноваха. Ямал и Челябинская область будут оказывать гуманитарную, финансовую и иную материальную помощь району для скорейшего восстановления жизненно важной инфраструктуры.Артюхов рассказал, что в ближайшее время в качестве помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа Волновахскому району будут переданы пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также автобусы - всего 15 единиц. Помимо этого, Ямал направляет строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов."Территория Волновахского района - одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано. Благодаря нашим военным, сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача", - рассказал по итогам визита в Волноваху Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20220612/enakievo-1794915732.html

https://ria.ru/20220610/khartsyzsk-1794511894.html

волновахский район

донецкая народная республика

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дмитрий артюхов, алексей текслер, волновахский район, донецкая народная республика, ямал, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество