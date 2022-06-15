https://ria.ru/20220615/donbass-1795408378.html
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 15.06.2022
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:02
2022-06-15T12:02
2022-06-15T12:02
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
алексей текслер
волновахский район
донецкая народная республика
ямал
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба главы Ямала.Ранее в Минстрое России РИА Недвижимость рассказали, что восстановление Мариуполя и Волновахи, пострадавших от боевых действий в ДНР, планируется начать в ближайшее время."В правительстве Донецкой Народной Республики губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение, основанное на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Соглашение вступает в силу со дня подписания.Позднее Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили город Волноваха. Ямал и Челябинская область будут оказывать гуманитарную, финансовую и иную материальную помощь району для скорейшего восстановления жизненно важной инфраструктуры.Артюхов рассказал, что в ближайшее время в качестве помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа Волновахскому району будут переданы пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также автобусы - всего 15 единиц. Помимо этого, Ямал направляет строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов."Территория Волновахского района - одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано. Благодаря нашим военным, сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача", - рассказал по итогам визита в Волноваху Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220612/enakievo-1794915732.html
https://ria.ru/20220610/khartsyzsk-1794511894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, алексей текслер, волновахский район, донецкая народная республика, ямал, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество
ЯНАО и Волновахский район ДНР договорились о сотрудничестве
Губернатор ЯНАО Артюхов и глава Волновахского района ДНР договорились о сотрудничестве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, сообщает пресс-служба главы Ямала.
Ранее в Минстрое России
РИА Недвижимость рассказали, что восстановление Мариуполя
и Волновахи
, пострадавших от боевых действий в ДНР
, планируется начать в ближайшее время.
"В правительстве Донецкой Народной Республики губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
и глава администрации Волновахского района
Донецкой Народной Республики Константин Зинченко подписали двустороннее соглашение, основанное на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора ЯНАО.
Документ предусматривает взаимодействие сторон по разным направлениям, в том числе речь идет о гуманитарном, торгово-экономическом сотрудничестве и совместных проектах по восстановлению на территории Волновахского района социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Соглашение вступает в силу со дня подписания.
Позднее Дмитрий Артюхов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер
посетили город Волноваха. Ямал
и Челябинская область будут оказывать гуманитарную, финансовую и иную материальную помощь району для скорейшего восстановления жизненно важной инфраструктуры.
Артюхов рассказал, что в ближайшее время в качестве помощи от Ямало-Ненецкого автономного округа Волновахскому району будут переданы пожарные машины, дорожная, специальная техника, а также автобусы - всего 15 единиц. Помимо этого, Ямал направляет строительные материалы, медикаменты, 6 тысяч продуктовых наборов.
"Территория Волновахского района - одна из наиболее пострадавших в боях, украинские вооруженные формирования не пожалели ни людей, ни того, что было ими создано. Благодаря нашим военным, сегодня здесь относительно спокойно, и нужно как можно скорее возвращать жителям их привычный мир. Это наша общая задача", - рассказал по итогам визита в Волноваху Артюхов. Его слова приводит пресс-служба.