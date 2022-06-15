https://ria.ru/20220615/donbass-1795370334.html
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:16
2022-06-15T10:16
2022-06-15T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и шесть грузовых транспортных средств."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", шесть грузовых транспортных средств", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что "подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески".
https://ria.ru/20220615/dnr-1795369030.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, авдеевка
10:16 15.06.2022 (обновлено: 10:37 15.06.2022)
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"
Народная милиция ДНР заявила, что совместно с российскими ВС уничтожила три РСЗО "Град"