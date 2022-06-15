https://ria.ru/20220615/donbass-1795370334.html

В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"

В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.06.2022

В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:16

2022-06-15T10:16

2022-06-15T10:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и шесть грузовых транспортных средств."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", шесть грузовых транспортных средств", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что "подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески".

https://ria.ru/20220615/dnr-1795369030.html

донецкая народная республика

авдеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, авдеевка