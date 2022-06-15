Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/donbass-1795370334.html
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:16
2022-06-15T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
авдеевка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794671667_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_c3c407ebaec2f1226ebc67c6ec1ca251.jpg
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и шесть грузовых транспортных средств."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", шесть грузовых транспортных средств", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что "подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески".
https://ria.ru/20220615/dnr-1795369030.html
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794671667_230:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_c7170499af9872c02676de19512956ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, авдеевка
10:16 15.06.2022 (обновлено: 10:37 15.06.2022)
 
В ДНР заявили об уничтожении трех украинских РСЗО "Град"

Народная милиция ДНР заявила, что совместно с российскими ВС уничтожила три РСЗО "Град"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и шесть грузовых транспортных средств.
"За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", шесть грузовых транспортных средств", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что "подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески".
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
10:09Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаАвдеевка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала