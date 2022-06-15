https://ria.ru/20220615/donbass-1795365877.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 9.35 мск снова обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:57
2022-06-15T09:57
2022-06-15T09:57
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.35 мск снова обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 9.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск в представительстве зафиксировали в 9.16. По городу выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220615/obstrely-1795359463.html
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РИА Новости
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в мире, ясиноватая, украина, донецк (днр)
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Ясиноватой