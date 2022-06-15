https://ria.ru/20220615/donbass-1795360247.html

В ЛНР возбудили дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча "Точкой-У"

В ЛНР возбудили дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча "Точкой-У" - РИА Новости, 15.06.2022

В ЛНР возбудили дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча "Точкой-У"

Уголовное дело возбуждено в связи с обстрелом города Красный Луч в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск с применением ракеты "Точка-У",... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:21

2022-06-15T09:21

2022-06-15T09:21

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

красный луч

артемовск

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обстрелом города Красный Луч в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск с применением ракеты "Точка-У", сообщается в Twitter генпрокуратуры ЛНР.В понедельник вечером представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч. Ракета была выпущена со стороны украинских войск с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут). Позднее ведомство сообщило, что из-за обстрела один дом был разрушен, 35 повреждены, жертв и пострадавших нет."Боевики вооруженных формирований Украины 13 июня, около 20.30 (совпадает с мск), применяя ОТРК "Точка-У", совершили обстрел г. Красный Луч... По данному факту следователями генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении генпрокуратуры.

https://ria.ru/20220614/lnr-1795230070.html

луганская народная республика

красный луч

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, красный луч, артемовск