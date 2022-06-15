В ЛНР возбудили дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча "Точкой-У"
Генпрокуратура ЛНР возбудила дело из-за обстрела ВСУ Красного Луча ракетой "Точка-У"
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramВоронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У" в городе Красный Луч
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У" в городе Красный Луч. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в связи с обстрелом города Красный Луч в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск с применением ракеты "Точка-У", сообщается в Twitter генпрокуратуры ЛНР.
В понедельник вечером представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что силы ПВО уничтожили ракету "Точка-У" над городом Красный Луч. Ракета была выпущена со стороны украинских войск с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут). Позднее ведомство сообщило, что из-за обстрела один дом был разрушен, 35 повреждены, жертв и пострадавших нет.
"Боевики вооруженных формирований Украины 13 июня, около 20.30 (совпадает с мск), применяя ОТРК "Точка-У", совершили обстрел г. Красный Луч... По данному факту следователями генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 440 УК ЛНР (геноцид)", - говорится в сообщении генпрокуратуры.