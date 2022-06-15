https://ria.ru/20220615/donbass-1795358663.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:13
2022-06-15T09:13
2022-06-15T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:05 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.В среду утром украинские войска уже открывали огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Авдеевка, выпустив в общей сложности шесть ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220615/donbass-1795354975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, украина, авдеевка
09:13 15.06.2022 (обновлено: 09:36 15.06.2022)
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой восемь ракет из "Града"