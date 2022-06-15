https://ria.ru/20220615/donbass-1795358663.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:13

2022-06-15T09:13

2022-06-15T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще восемь ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:05 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 8 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в Telegram-канале представительства.В среду утром украинские войска уже открывали огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Авдеевка, выпустив в общей сложности шесть ракет из РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220615/donbass-1795354975.html

ясиноватая

украина

авдеевка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, украина, авдеевка