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Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/donbass-1795358369.html
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли Минеральное - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска в 8.30 (совпадает с мск) обстреляли поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:10
2022-06-15T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 (совпадает с мск) обстреляли поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795354093.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
09:10 15.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Минеральное

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Минеральному три снаряда

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМашина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ
Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Машина МЧС ДНР возле дома, где возник пожар в результате обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.30 (совпадает с мск) обстреляли поселок Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.30 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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