https://ria.ru/20220615/donbass-1795354975.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из БМ-21... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:42

2022-06-15T08:42

2022-06-15T08:43

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

авдеевка

украина

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Кременец: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено две ракеты из БМ-21 "Град"; 08.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20220615/dnr-1795354243.html

ясиноватая

авдеевка

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, авдеевка, украина