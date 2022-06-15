https://ria.ru/20220615/donbass-1795354975.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из БМ-21... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:42
2022-06-15T08:42
2022-06-15T08:43
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
авдеевка
украина
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра и шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Кременец: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 08.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено две ракеты из БМ-21 "Град"; 08.20 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре ракеты из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20220615/dnr-1795354243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ясиноватая, авдеевка, украина
08:42 15.06.2022 (обновлено: 08:43 15.06.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Кременец
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 12 снарядов по Ясиноватой и Кременцу