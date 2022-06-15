https://ria.ru/20220615/dolgi-1795610338.html

Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках

Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках - РИА Новости, 15.06.2022

Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о списании долгов жителей по украинским кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T22:06

2022-06-15T22:06

2022-06-15T22:08

евгений балицкий

запорожская область

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о списании долгов жителей по украинским кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГА."Главой Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков", - сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795361338.html

запорожская область

украина

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евгений балицкий, запорожская область, украина