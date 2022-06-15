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Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках - РИА Новости, 15.06.2022
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Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках
Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках - РИА Новости, 15.06.2022
Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о списании долгов жителей по украинским кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:06
2022-06-15T22:08
евгений балицкий
запорожская область
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о списании долгов жителей по украинским кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГА."Главой Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков", - сказал представитель пресс-службы.
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евгений балицкий, запорожская область, украина
22:06 15.06.2022 (обновлено: 22:08 15.06.2022)
 
Власти Запорожья списали долги жителей по кредитам в украинских банках

В Запорожской области подписали документ о списании долгов жителей в украинских банках

© Fotolia / vimartУкраинские гривны
Украинские гривны - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Fotolia / vimart
Украинские гривны. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал документ о списании долгов жителей по украинским кредитам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГА.
"Главой Военно-гражданской администрации Запорожской области Евгением Балицким подписано распоряжение о списании задолженности жителей региона по кредитам в украинских банках и микрофинансовых организациях. Также запрещено взыскание с населения пеней, процентов по кредитам, штрафов, выставленных с 24.02.2022 года за пользование кредитными средствами украинских банков", - сказал представитель пресс-службы.
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