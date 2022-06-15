12:03 15.06.2022 (обновлено: 15:53 15.06.2022)
В Запорожье начали формировать списки добровольцев для защиты от ВСУ
Глава Запорожской ВГА Балицкий: в регионе сформируют батальоны добровольцев
Российский военнослужащий на улице Мелитополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. Списки добровольцев для защиты региона от украинских военных начали формировать в Запорожской области, в них уже более 200 человек, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"У нас есть своя милиция. У нас уже есть батальоны людей, мы пока их не оформляем, но большое количество людей, которые бы хотели сегодня защищать свою родину именно от ВСУ. Люди приходят, записываются. Мы пока фиксируем большие списки. Больше 200 человек есть уже в списках людей, которые уже готовы идти", — сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".
При этом, по его словам, освобождение всей территории области от украинских военных зависит от Вооруженных сил РФ. "Наших собственных сил не хватит никогда", — подчеркнул Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.