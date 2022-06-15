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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что потери украинских войск в боях с военными ДНР за прошедшие сутки составили более 30 человек, силы... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:09
2022-06-15T10:09
2022-06-15T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что потери украинских войск в боях с военными ДНР за прошедшие сутки составили более 30 человек, силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и шесть грузовых транспортных средств."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", шесть грузовых транспортных средств и более тридцати человек личного состава противника", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что "подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:09 15.06.2022 (обновлено: 10:34 15.06.2022)
Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки более чем в 30 человек