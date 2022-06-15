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Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили более 30 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что потери украинских войск в боях с военными ДНР за прошедшие сутки составили более 30 человек, силы... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:09

2022-06-15T10:09

2022-06-15T10:34

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что потери украинских войск в боях с военными ДНР за прошедшие сутки составили более 30 человек, силы республики совместно с ВС РФ уничтожили за прошедшие сутки три установки РСЗО БМ-21 "Град" и шесть грузовых транспортных средств."За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", шесть грузовых транспортных средств и более тридцати человек личного состава противника", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.Отмечается, что "подавлено шесть огневых точек врага в районе населенных пунктов Авдеевка и Пески".

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр