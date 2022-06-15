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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:27
2022-06-15T08:27
2022-06-15T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС."За минувшие сутки, с 08.00 14 июня до 08.00 15 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения, сообщает МЧС ДНР", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
08:27 15.06.2022 (обновлено: 08:34 15.06.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, еще восемь пострадали