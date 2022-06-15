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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 15.06.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:27

2022-06-15T08:27

2022-06-15T08:34

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС."За минувшие сутки, с 08.00 14 июня до 08.00 15 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения, сообщает МЧС ДНР", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина