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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя
Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:27
2022-06-15T08:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС."За минувшие сутки, с 08.00 14 июня до 08.00 15 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения, сообщает МЧС ДНР", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина
08:27 15.06.2022 (обновлено: 08:34 15.06.2022)
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два мирных жителя

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, еще восемь пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Два мирных жители погибли и еще восемь получили ранения в Донецкой Народной Республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС.
"За минувшие сутки, с 08.00 14 июня до 08.00 15 июня, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения, сообщает МЧС ДНР", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
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