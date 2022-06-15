https://ria.ru/20220615/diplomatiya-1795447917.html
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:28
2022-06-15T13:28
2022-06-15T14:30
в мире
китай
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение.Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным."С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, россия
13:28 15.06.2022 (обновлено: 14:30 15.06.2022)
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Китайское ТВ: глава Китая Си Цзиньпин и президент России Путин провели телефонный разговор