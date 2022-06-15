https://ria.ru/20220615/diplomatiya-1795447917.html

Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ

Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022

Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:28

2022-06-15T13:28

2022-06-15T14:30

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китай

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение.Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным."С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html

китай

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия