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Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
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Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:28
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в мире
китай
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение.Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным."С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, россия
13:28 15.06.2022 (обновлено: 14:30 15.06.2022)
 
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор, сообщили СМИ

Китайское ТВ: глава Китая Си Цзиньпин и президент России Путин провели телефонный разговор

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщило китайское телевидение.
Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
13:41
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
 
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