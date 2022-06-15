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В детсадах Новосибирской области введут почти 2,5 тысячи мест за три года - РИА Новости, 15.06.2022
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В детсадах Новосибирской области введут почти 2,5 тысячи мест за три года
В детсадах Новосибирской области введут почти 2,5 тысячи мест за три года - РИА Новости, 15.06.2022
В детсадах Новосибирской области введут почти 2,5 тысячи мест за три года
Четырнадцать детских садов почти на 2,5 тысячи мест за 2021-2023 годы построят в Новосибирской области по национальным проектам, большинство из них уже сданы,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:43
2022-06-15T10:43
новосибирская область
образование - общество
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Четырнадцать детских садов почти на 2,5 тысячи мест за 2021-2023 годы построят в Новосибирской области по национальным проектам, большинство из них уже сданы, сообщил на пресс-конференции в среду министр образования региона Сергей Федорчук."До конца текущего года мы постараемся полностью удовлетворить спрос на дошкольные места для детей от 3 до 7 лет. В 2022 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию три детских сада на 450 мест, на 2023 год запланировано завершение строительства детского сада на 320 мест", – сказал он.Министр подчеркнул, что доступность дошкольного образования в возрастной категории от 3 до 7 лет в регионе составляет 99,7%. За счет реализации нацпроектов "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", а также государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в 2021-2023 годах будет введено в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования, при этом 10 из них на 1657 мест уже введены в эксплуатацию в 2021 году. Всего за 3 года планируется ввести 2427 новых мест в детских садах.В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе, 604 детских сада и 419 групп при школах. При почти 100% обеспеченности местами в детсадах всегда есть вопрос удобства для родителей – часть ждет очереди в наиболее удобный детсад, отметил Федорчук. При этом фактическая посещаемость детьми садов за 2021/2022 учебный год в среднем составила 65-70%.Работа по созданию новых мест в детских садах находится на контроле правительства Новосибирской области.
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новосибирская область, образование - общество
10:43 15.06.2022
 

В детсадах Новосибирской области введут почти 2,5 тысячи мест за три года

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИгрушки в детском саду
Игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Игрушки в детском саду . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 15 июн – РИА Новости. Четырнадцать детских садов почти на 2,5 тысячи мест за 2021-2023 годы построят в Новосибирской области по национальным проектам, большинство из них уже сданы, сообщил на пресс-конференции в среду министр образования региона Сергей Федорчук.
"До конца текущего года мы постараемся полностью удовлетворить спрос на дошкольные места для детей от 3 до 7 лет. В 2022 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию три детских сада на 450 мест, на 2023 год запланировано завершение строительства детского сада на 320 мест", – сказал он.
Министр подчеркнул, что доступность дошкольного образования в возрастной категории от 3 до 7 лет в регионе составляет 99,7%. За счет реализации нацпроектов "Образование", "Демография", "Жилье и городская среда", а также государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" в 2021-2023 годах будет введено в эксплуатацию 14 объектов дошкольного образования, при этом 10 из них на 1657 мест уже введены в эксплуатацию в 2021 году. Всего за 3 года планируется ввести 2427 новых мест в детских садах.
В Новосибирской области работают 1023 организации, реализующие программы дошкольного образования, в том числе, 604 детских сада и 419 групп при школах. При почти 100% обеспеченности местами в детсадах всегда есть вопрос удобства для родителей – часть ждет очереди в наиболее удобный детсад, отметил Федорчук. При этом фактическая посещаемость детьми садов за 2021/2022 учебный год в среднем составила 65-70%.
Работа по созданию новых мест в детских садах находится на контроле правительства Новосибирской области.
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