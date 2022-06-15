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На Украине возбудили дело против директора вещания RT - РИА Новости, 15.06.2022
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На Украине возбудили дело против директора вещания RT
На Украине возбудили дело против директора вещания RT - РИА Новости, 15.06.2022
На Украине возбудили дело против директора вещания RT
Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил дело в отношении директора вещания телеканала RT. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:49
2022-06-15T19:49
в мире
украина
антон красовский
евросоюз
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил дело в отношении директора вещания телеканала RT.Имя подозреваемого не называют. Сейчас должность директора вещания телеканала RT занимает Антон Красовский."По данным следствия, директор вещания телеканала RT, являясь публичным лицом, имеющим влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", - утверждается в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.По информации ведомства, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "публичные призывы к геноциду" и "свержение конституционного строя".Красовский находится под санкциями ЕС, введенными на фоне российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220524/pokushenie-1790330878.html
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в мире, украина, антон красовский, евросоюз
19:49 15.06.2022
 
На Украине возбудили дело против директора вещания RT

Генпрокуратура Украины завела дело против директора вещания RT Антона Красовского

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип телеканала RT (Russia Today). Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил дело в отношении директора вещания телеканала RT.
Имя подозреваемого не называют. Сейчас должность директора вещания телеканала RT занимает Антон Красовский.
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"По данным следствия, директор вещания телеканала RT, являясь публичным лицом, имеющим влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", - утверждается в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "публичные призывы к геноциду" и "свержение конституционного строя".
Красовский находится под санкциями ЕС, введенными на фоне российской спецоперации на Украине.
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В миреУкраинаАнтон КрасовскийЕвросоюз
 
 
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