https://ria.ru/20220615/delo-1795587709.html

На Украине возбудили дело против директора вещания RT

На Украине возбудили дело против директора вещания RT - РИА Новости, 15.06.2022

На Украине возбудили дело против директора вещания RT

Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил дело в отношении директора вещания телеканала RT. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:49

2022-06-15T19:49

2022-06-15T19:49

в мире

украина

антон красовский

евросоюз

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил, что возбудил дело в отношении директора вещания телеканала RT.Имя подозреваемого не называют. Сейчас должность директора вещания телеканала RT занимает Антон Красовский."По данным следствия, директор вещания телеканала RT, являясь публичным лицом, имеющим влияние на аудиторию российских телеканалов, в течение января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя", - утверждается в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.По информации ведомства, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "публичные призывы к геноциду" и "свержение конституционного строя".Красовский находится под санкциями ЕС, введенными на фоне российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220524/pokushenie-1790330878.html

https://ria.ru/20220606/telekanaly-1793449389.html

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в мире, украина, антон красовский, евросоюз