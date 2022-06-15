https://ria.ru/20220615/davidenko-1795375128.html
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития - РИА Новости, 15.06.2022
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития
Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
культура
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В пресс-службе добавили, что на посту главы департамента Давиденко сменит Светлану Максимченко в связи с ее переходом на другое место работы. Максимченко возглавляла департамент с августа 2020 года.
https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития
Киновед Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры