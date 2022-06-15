Рейтинг@Mail.ru
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220615/davidenko-1795375128.html
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития - РИА Новости, 15.06.2022
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития
Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В пресс-службе добавили, что на посту главы департамента Давиденко сменит Светлану Максимченко в связи с ее переходом на другое место работы. Максимченко возглавляла департамент с августа 2020 года.
https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы
11:16 15.06.2022
 
Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития

Киновед Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Продюсер и киновед, кандидат искусствоведения Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития министерства культуры Российской Федерации в начале июля", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на посту главы департамента Давиденко сменит Светлану Максимченко в связи с ее переходом на другое место работы.
Максимченко возглавляла департамент с августа 2020 года.
Айрат Тухватуллин в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия Сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 20:12Культура
Любимова подтвердила назначение Айрата Тухватуллина в МХТ имени Чехова
 
КультураНовости культурыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала