https://ria.ru/20220615/davidenko-1795375128.html

Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития

Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития - РИА Новости, 15.06.2022

Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития

Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:16

2022-06-15T11:16

2022-06-15T11:16

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стало известно, кто возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В пресс-службе добавили, что на посту главы департамента Давиденко сменит Светлану Максимченко в связи с ее переходом на другое место работы. Максимченко возглавляла департамент с августа 2020 года.

https://ria.ru/20220525/theatre-1790713447.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кино и сериалы