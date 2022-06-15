https://ria.ru/20220615/chuma-1795519002.html

Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы - РИА Новости, 15.06.2022

Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:28

2022-06-15T16:28

2022-06-15T16:28

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Также региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации."Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с противочумными учреждениями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья: ... 2.2. провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму... в срок до 27.06.2022", - добавляется в постановлении.Кроме того, поручено провести теоретическую и практическую подготовку медработников, а также сотрудников КПП и пунктов временного размещения по профилактике чумы и проведению первичных мероприятий до 30 июня.Согласно поставлению, региональные власти в сфере здравоохранения обязаны информировать территориальные органы Роспотребнадзора о каждом случае чумы или о подозрении на нее. Также поручено принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников на предмет выявления и обследования случаев с подозрением на чуму.

https://ria.ru/20220520/vaktsiny-1789709969.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова