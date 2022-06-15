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Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы - РИА Новости, 15.06.2022
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Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы
Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы - РИА Новости, 15.06.2022
Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы
Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:28
2022-06-15T16:28
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Также региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации."Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с противочумными учреждениями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья: ... 2.2. провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму... в срок до 27.06.2022", - добавляется в постановлении.Кроме того, поручено провести теоретическую и практическую подготовку медработников, а также сотрудников КПП и пунктов временного размещения по профилактике чумы и проведению первичных мероприятий до 30 июня.Согласно поставлению, региональные власти в сфере здравоохранения обязаны информировать территориальные органы Роспотребнадзора о каждом случае чумы или о подозрении на нее. Также поручено принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников на предмет выявления и обследования случаев с подозрением на чуму.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова
16:28 15.06.2022
 
Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует региональным властям быть готовыми к мероприятиям для недопущения завоза чумы, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: 1. Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать: 1.1 Обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ", - говорится в документе.
Также региональным властям поручено информировать население о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации.
"Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с противочумными учреждениями Роспотребнадзора и органами исполнительной власти РФ в сфере охраны здоровья: ... 2.2. провести оценку готовности госпитальной базы к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму... в срок до 27.06.2022", - добавляется в постановлении.
Кроме того, поручено провести теоретическую и практическую подготовку медработников, а также сотрудников КПП и пунктов временного размещения по профилактике чумы и проведению первичных мероприятий до 30 июня.
Согласно поставлению, региональные власти в сфере здравоохранения обязаны информировать территориальные органы Роспотребнадзора о каждом случае чумы или о подозрении на нее. Также поручено принять дополнительные меры по повышению настороженности медработников на предмет выявления и обследования случаев с подозрением на чуму.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Анна Попова
 
 
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