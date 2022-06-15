https://ria.ru/20220615/chemezov-1795336400.html

Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России

Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России - РИА Новости, 15.06.2022

Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России

Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, но ей не следует идти на тотальное импортозамещение, написал в колонке для РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:48

2022-06-15T00:48

2022-06-15T01:39

владимир путин

россия

москва

украина

евросоюз

сергей чемезов

санкции в отношении россии

ростех

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, но ей не следует идти на тотальное импортозамещение, написал в колонке для РБК генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.По его словам, развитие невозможно без международных партнерств, поэтому Москва поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.Глава госкорпорации назвал "беспрецедентными" введенные ограничения в отношении России. Однако он считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки "замещать все".Чемезов подчеркнул, что России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html

https://ria.ru/20220614/ssha-1795326610.html

россия

москва

украина

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владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, сергей чемезов, санкции в отношении россии, ростех