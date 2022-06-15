00:48 15.06.2022 (обновлено: 01:39 15.06.2022)
Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России
Глава "Ростеха" Чемезов назвал бессмысленными попытки тотального импортозамещения в России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, но ей не следует идти на тотальное импортозамещение, написал в колонке для РБК генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
По его словам, развитие невозможно без международных партнерств, поэтому Москва поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.
"Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально", — отметил Чемезов.
Глава госкорпорации назвал "беспрецедентными" введенные ограничения в отношении России. Однако он считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки "замещать все".
"Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения", — высказался гендиректор "Ростеха".
Чемезов подчеркнул, что России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.