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Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России - РИА Новости, 15.06.2022
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Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России
Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России - РИА Новости, 15.06.2022
Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России
Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, но ей не следует идти на тотальное импортозамещение, написал в колонке для РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:48
2022-06-15T01:39
владимир путин
россия
москва
украина
евросоюз
сергей чемезов
санкции в отношении россии
ростех
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, но ей не следует идти на тотальное импортозамещение, написал в колонке для РБК генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.По его словам, развитие невозможно без международных партнерств, поэтому Москва поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.Глава госкорпорации назвал "беспрецедентными" введенные ограничения в отношении России. Однако он считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки "замещать все".Чемезов подчеркнул, что России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html
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владимир путин, россия, москва, украина, евросоюз, сергей чемезов, санкции в отношении россии, ростех
00:48 15.06.2022 (обновлено: 01:39 15.06.2022)
 
Глава "Ростеха" обвинил Запад в предательстве России

Глава "Ростеха" Чемезов назвал бессмысленными попытки тотального импортозамещения в России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГенеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Россия должна оставаться частью глобального мира, несмотря на "предательство" Запада, но ей не следует идти на тотальное импортозамещение, написал в колонке для РБК генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.
По его словам, развитие невозможно без международных партнерств, поэтому Москва поддерживает сотрудничество с другими регионами мира.
"Предательство Запада не повод закрывать окна и двери. Нам не по пути с проводниками санкций, но у нас есть партнеры в других регионах мира, которые сегодня ведут себя последовательно и принципиально", — отметил Чемезов.
Глава госкорпорации назвал "беспрецедентными" введенные ограничения в отношении России. Однако он считает бессмысленными, экономически нецелесообразными и невозможными попытки "замещать все".
"Да, в моменте мы утратили доступ к отдельным товарам, технологиям, комплектующим. Но это не является сигналом для тотального импортозамещения", — высказался гендиректор "Ростеха".
Чемезов подчеркнул, что России необходим технологический суверенитет в сфере критически важных технологий, влияющих на национальную безопасность страны.
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В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
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