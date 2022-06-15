https://ria.ru/20220615/chay-1795454223.html

Эксперты допустили, что чая в пакетиках может стать меньше, чем весового

Эксперты допустили, что чая в пакетиках может стать меньше, чем весового - РИА Новости, 15.06.2022

Эксперты допустили, что чая в пакетиках может стать меньше, чем весового

Производители чая в РФ столкнулись со сложностями в поставках фильтровальной бумаги: ее товарный код попал в санкционные списки, а применяется она, в том числе, РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:42

2022-06-15T13:42

2022-06-15T13:42

экономика

рамаз чантурия

дмитрий востриков

россия

росчайкофе

руспродсоюз

чай

продукты

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Производители чая в РФ столкнулись со сложностями в поставках фильтровальной бумаги: ее товарный код попал в санкционные списки, а применяется она, в том числе, и для чайных пакетиков, поэтому доля чая в пачках в торговых сетях в период наладки новых поставок может вырасти, сообщили РИА Новости эксперты отрасли и представители компаний."Фильтровальная бумага в России не производится, а импортируется – например, из германии, китая, турции и других стран. Код товарной номенклатуры, по которому в РФ импортируется много различных фильтровальных материалов, включая и пищевую фильтровальную бумагу (для чайных пакетиков - ред.), попал в санкционный пакет. Поэтому все, что шло по этому коду, начинает испытывать сложности при поставках из стран, которые объявили санкции или присоединились к санкциям", - сообщил гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.В России нет производства такой фильтровальной бумаги, поэтому сейчас производители чая активно ищут альтернативных поставщиков, в том числе готовы профинансировать длинные контракты, чтобы российские заводы начали производить фильтровальную бумагу для чайных пакетиков в необходимом количестве, соглашается исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков."Идет процесс перенастройки системы поставки – от традиционных поставщиков, кто с нами работал последние 20-30 лет, к тем, кто занимал до этого не очень большое место, но сейчас будет эту долю наращивать", - говорит Чантурия. По его словам, в этом списке, например, Турция и Китай, и к осени "ситуацию с поставками более-менее разрулят", а относиться к ней надо "в рабочем режиме - как к напряженной, но управляемой".Он напомнил, что эта проблема не единственная для производителей чая в РФ, а также и кофе: ранее Чантурия говорил, что в ближайшие месяцы возможны и сложности с поставками сырья, но к осени, благодаря новым экспортным маршрутам, может решиться и эта ситуация. Собеседник агентства говорит, что в нормализации ситуации заинтересованы все компании, поэтому потребителям не стоит поддаваться алармистскому настрою.Пока же доля чая в пакетиках в торговых сетях может снизиться, а доля фасованного в пачках - вырасти. "Сейчас доля продукции в пакетиках довольно высокая – порядка 65% потребляют. Но очевидно, что в процессе перенастройки возможно определенное снижение объемов поставок. К этому надо относиться спокойно - просто будет перераспределение долей между рынком пакетиков разовой заварки и рынком чая в пачках в сторону последнего. И это никак не связано с дефицитом чая. И я не думаю, что потребители сильно заметят это перераспределение", - сказал Чантурия.Что говорит бизнес"Некоторые сложности действительно есть, но они решаются, поскольку есть надежные поставщики в странах, не присоединившихся к санкциям", - говорит директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова."Сейчас мы уже обсуждаем с потенциальными российскими и международными партнерами возможности производства и поставок. Поэтому надеемся, что сложности краткосрочные. Уверены, что эта ситуация не затянется надолго и мы сможем пройти этот период без существенных изменений для наших потребителей", - сказал руководитель направления GR компании "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, кофе – Coffesso) Давид Акопян.Он заметил, что сейчас компания выпускает в пакетиках около 75% от всего объёма чая, но даже если не будет хватать материалов для их производства, чтобы обеспечить потребности рынка, достаточно мощностей для выпуска весового чая."Проблемы с поставками фильтровальной бумаги для чайных пакетиков, конечно, не приведут к дефициту чая. Чайные пакетики - это "чисто сервисная функция", покупатели привыкли ими пользоваться. Остается рассыпной чай, который они могут заваривать в специальных чайниках или ситечках", - заметил Востриков.

https://rsport.ria.ru/20220531/chay-1791866906.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220521/chay-1789789152.html

https://ria.ru/20220521/tea-1789549447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, рамаз чантурия, дмитрий востриков, россия, росчайкофе, руспродсоюз, чай, продукты