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Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме" - РИА Новости, 15.06.2022
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Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме"
Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме" - РИА Новости, 15.06.2022
Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме"
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, Турция изложила свою позицию главе... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:42
2022-06-15T19:42
россия
анкара (провинция)
москва
оон
мевлют чавушоглу
турция
украина
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару."Мы считаем, что предложенный ООН механизм приемлемый. И важно решать эту проблему через систему ООН. Я говорил об этом Лаврову в ходе нашей встречи, что это общая проблема, не проблема двух стран", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главами МИД Ирландии и Норвегии в среду в Анкаре.По его словам, "опасения России в процессе открытия коридоров для решения "зерновой проблемы" необходимо устранить"."Россия опасается, что будут перевозиться вооружения. Эти опасения также необходимо устранить, найти приемлемый для всех сторон вариант. Сейчас мы ждем ответа от России, в случае согласия в Стамбуле будет проведена техническая четырехсторонняя встреча, будет сформирован центр по контролю над выполнением механизма", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, добавив, что "мир нуждается также в российском зерне, ожидания Москвы необходимо удовлетворить во благо всех сторон".В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220615/zerno-1795493497.html
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россия, анкара (провинция), москва, оон, мевлют чавушоглу, турция, украина
19:42 15.06.2022
 
Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме"

Чавушоглу: механизм ООН по "зерновой проблеме" приемлем, Анкара изложила позицию Лаврову

© РИА Новости / Н. Селюченко / Перейти в фотобанкПшеница в Киевской области
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Н. Селюченко
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АНКАРА, 15 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что механизм, предложенный ООН по урегулированию "зерновой проблемы", приемлемый, Турция изложила свою позицию главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в Анкару.
"Мы считаем, что предложенный ООН механизм приемлемый. И важно решать эту проблему через систему ООН. Я говорил об этом Лаврову в ходе нашей встречи, что это общая проблема, не проблема двух стран", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с главами МИД Ирландии и Норвегии в среду в Анкаре.
По его словам, "опасения России в процессе открытия коридоров для решения "зерновой проблемы" необходимо устранить".
"Россия опасается, что будут перевозиться вооружения. Эти опасения также необходимо устранить, найти приемлемый для всех сторон вариант. Сейчас мы ждем ответа от России, в случае согласия в Стамбуле будет проведена техническая четырехсторонняя встреча, будет сформирован центр по контролю над выполнением механизма", - сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства, добавив, что "мир нуждается также в российском зерне, ожидания Москвы необходимо удовлетворить во благо всех сторон".
Зерно - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 15:23
На Украине запросили зерновой коридор для экспорта через Молдавию
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
14 июня, 18:57
Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу
 
РоссияАнкара (провинция)МоскваООНМевлют ЧавушоглуТурцияУкраина
 
 
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