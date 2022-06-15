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Туристы высказали свое мнение о чартерах по России - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
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Туристы высказали свое мнение о чартерах по России
Туристы высказали свое мнение о чартерах по России - РИА Новости, 15.06.2022
Туристы высказали свое мнение о чартерах по России
Российские туристы высказали свое мнение о чартерах по России, им не хватает полетов на Дальний Восток, Черное море и программ из регионов, сообщает TourDom. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:15
2022-06-15T06:51
туризм
туризм
новости - туризм
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дальний восток
москва
туристы
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские туристы высказали свое мнение о чартерах по России, им не хватает полетов на Дальний Восток, Черное море и программ из регионов, сообщает TourDom.В опросе издания приняли участие почти четыре тысячи человек. Ранее Ростуризм объявил о старте новых чартеров по России: самолеты полетят в 12 регионов.Примерно 17 процентов респондентов проголосовали за Дальний Восток.Другие комментаторы пессимистично напомнили, что на Дальнем Востоке "цены, которые многие не потянут".Еще 14 процентов опрошенных выбрали курорты Черного моря, хотя некоторые отмечают, что Краснодарский край "и так лопается от туристов".Многие в комментариях добавили, что мечтают слетать на Байкал, где, по их мнению, проблемы с авиаперевозками. Пять процентов респондентов хотели бы видеть больше чартеров в Калининград, хотя на этом направлении много недорогих регулярных рейсов, но только из Москвы.Мурманск и Карелия большим интересом у комментаторов не пользуются: в эти регионы предлагают добавить рейсов один и четыре процента респондентов соответственно. Еще три процента — за увеличение перевозки в Москву и Санкт-Петербург из регионов.Опрос подсветил главную проблему чартеров Ростуризма: важно, не куда полетят самолеты, а откуда.Жители Дальнего Востока тоже напоминают, что хотели бы путешествовать по России без стыковок в столице. Примерно 21 процент опрошенных вообще считают, что неважно, чем именно летать по стране, чартерами или регулярными рейсами. Главное — цена.
https://ria.ru/20220608/puteshestviya-1793764099.html
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туризм, новости - туризм, россия, дальний восток, москва, туристы, авиарейсы, авиакомпании, аэропорты, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
06:15 15.06.2022 (обновлено: 06:51 15.06.2022)
 
Туристы высказали свое мнение о чартерах по России

Россияне высказались о чартерах по России, не хватает полетов на Дальний Восток и на море

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту Владивостока
Самолеты в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские туристы высказали свое мнение о чартерах по России, им не хватает полетов на Дальний Восток, Черное море и программ из регионов, сообщает TourDom.
В опросе издания приняли участие почти четыре тысячи человек. Ранее Ростуризм объявил о старте новых чартеров по России: самолеты полетят в 12 регионов.
Примерно 17 процентов респондентов проголосовали за Дальний Восток.

"Во Владивосток дня на три-пять, полюбоваться и покупаться в Тихом океане, полакомиться морепродуктами. Желательно с собственным пляжем", — выразила общие мечты Надежда Котова.

Другие комментаторы пессимистично напомнили, что на Дальнем Востоке "цены, которые многие не потянут".
Еще 14 процентов опрошенных выбрали курорты Черного моря, хотя некоторые отмечают, что Краснодарский край "и так лопается от туристов".
Многие в комментариях добавили, что мечтают слетать на Байкал, где, по их мнению, проблемы с авиаперевозками. Пять процентов респондентов хотели бы видеть больше чартеров в Калининград, хотя на этом направлении много недорогих регулярных рейсов, но только из Москвы.
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Мурманск и Карелия большим интересом у комментаторов не пользуются: в эти регионы предлагают добавить рейсов один и четыре процента респондентов соответственно. Еще три процента — за увеличение перевозки в Москву и Санкт-Петербург из регионов.
Опрос подсветил главную проблему чартеров Ростуризма: важно, не куда полетят самолеты, а откуда.
"Почему все чартеры из Москвы? В Сибири, что ли, люди не живут?" — справедливо возмутился один из комментаторов.
Жители Дальнего Востока тоже напоминают, что хотели бы путешествовать по России без стыковок в столице.
Примерно 21 процент опрошенных вообще считают, что неважно, чем именно летать по стране, чартерами или регулярными рейсами. Главное — цена.
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