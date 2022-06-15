https://ria.ru/20220615/chartery-1795262717.html

Туристы высказали свое мнение о чартерах по России

Туристы высказали свое мнение о чартерах по России - РИА Новости, 15.06.2022

Туристы высказали свое мнение о чартерах по России

Российские туристы высказали свое мнение о чартерах по России, им не хватает полетов на Дальний Восток, Черное море и программ из регионов, сообщает TourDom. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:15

2022-06-15T06:15

2022-06-15T06:51

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российские туристы высказали свое мнение о чартерах по России, им не хватает полетов на Дальний Восток, Черное море и программ из регионов, сообщает TourDom.В опросе издания приняли участие почти четыре тысячи человек. Ранее Ростуризм объявил о старте новых чартеров по России: самолеты полетят в 12 регионов.Примерно 17 процентов респондентов проголосовали за Дальний Восток.Другие комментаторы пессимистично напомнили, что на Дальнем Востоке "цены, которые многие не потянут".Еще 14 процентов опрошенных выбрали курорты Черного моря, хотя некоторые отмечают, что Краснодарский край "и так лопается от туристов".Многие в комментариях добавили, что мечтают слетать на Байкал, где, по их мнению, проблемы с авиаперевозками. Пять процентов респондентов хотели бы видеть больше чартеров в Калининград, хотя на этом направлении много недорогих регулярных рейсов, но только из Москвы.Мурманск и Карелия большим интересом у комментаторов не пользуются: в эти регионы предлагают добавить рейсов один и четыре процента респондентов соответственно. Еще три процента — за увеличение перевозки в Москву и Санкт-Петербург из регионов.Опрос подсветил главную проблему чартеров Ростуризма: важно, не куда полетят самолеты, а откуда.Жители Дальнего Востока тоже напоминают, что хотели бы путешествовать по России без стыковок в столице. Примерно 21 процент опрошенных вообще считают, что неважно, чем именно летать по стране, чартерами или регулярными рейсами. Главное — цена.

https://ria.ru/20220608/puteshestviya-1793764099.html

https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html

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Лана Баева

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