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На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей - РИА Новости, 15.06.2022
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На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей - РИА Новости, 15.06.2022
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:28
2022-06-15T20:05
в мире
минобороны германии
германия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.). Это же выражение оказалось на беретах военной полиции бундесвера.Минобороны Германии начало проверку, чтобы выяснить, не противоречат ли эти слова воинскому уставу, предписывающему армии отмежеваться от вермахта.При этом в ведомстве отказались комментировать ситуацию, а также назвать сроки и возможный исход проверки.
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в мире, минобороны германии, германия
19:28 15.06.2022 (обновлено: 20:05 15.06.2022)
 
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей

На форме немецкой военной полиции нашли девиз, использовавшийся в концлагере Бухенвальд

CC BY-SA 3.0 / Enno Heidtmann / Сотрудник немецкой военной полиции
Сотрудник немецкой военной полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Enno Heidtmann /
Сотрудник немецкой военной полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel.
Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.). Это же выражение оказалось на беретах военной полиции бундесвера.
Минобороны Германии начало проверку, чтобы выяснить, не противоречат ли эти слова воинскому уставу, предписывающему армии отмежеваться от вермахта.
При этом в ведомстве отказались комментировать ситуацию, а также назвать сроки и возможный исход проверки.
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