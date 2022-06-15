https://ria.ru/20220615/bundesver-1795583813.html

На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей

На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей - РИА Новости, 15.06.2022

На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей

В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:28

2022-06-15T19:28

2022-06-15T20:05

в мире

минобороны германии

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582954_0:68:722:474_1920x0_80_0_0_cd2c09a3741832c024761840796a57a9.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.). Это же выражение оказалось на беретах военной полиции бундесвера.Минобороны Германии начало проверку, чтобы выяснить, не противоречат ли эти слова воинскому уставу, предписывающему армии отмежеваться от вермахта.При этом в ведомстве отказались комментировать ситуацию, а также назвать сроки и возможный исход проверки.

https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, минобороны германии, германия