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На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей - РИА Новости, 15.06.2022
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:28
2022-06-15T19:28
2022-06-15T20:05
в мире
минобороны германии
германия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Германии проведут проверку после того, как на беретах военной полиции обнаружили девиз, использовавшийся в нацистском концлагере Бухенвальд, пишет Spiegel.Латинская фраза suum cuique, в переводе означающая "каждому свое", восходит к римской философии и описывает принцип справедливости. Однако ею злоупотребляли нацисты — она, в частности, была написана над главными воротами Бухенвальда (в переводе на немецкий язык Jedem das Seine. — Прим. ред.). Это же выражение оказалось на беретах военной полиции бундесвера.Минобороны Германии начало проверку, чтобы выяснить, не противоречат ли эти слова воинскому уставу, предписывающему армии отмежеваться от вермахта.При этом в ведомстве отказались комментировать ситуацию, а также назвать сроки и возможный исход проверки.
https://ria.ru/20220428/pomosch-1786017721.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минобороны германии, германия
19:28 15.06.2022 (обновлено: 20:05 15.06.2022)
На форме немецкой военной полиции нашли девиз нацистских концлагерей
На форме немецкой военной полиции нашли девиз, использовавшийся в концлагере Бухенвальд