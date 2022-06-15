https://ria.ru/20220615/borodina-1795399945.html

Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу

Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу - РИА Новости, 15.06.2022

Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу

Ксения Бородина купила дочерям Теоне и Марусе специальный автобус для поездок в школу, чтобы те успевали поспать по дороге. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:50

2022-06-15T11:50

2022-06-15T11:50

шоубиз

ксения бородина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ксения Бородина купила дочерям Теоне и Марусе специальный автобус для поездок в школу, чтобы те успевали поспать по дороге. Также телеведущая отметила, что не завтракает вместе с дочерьми. Они встают в семь утра, а их звездная мама еще спит. Кроме того, дочери предпочитают завтракать в школе. Но даже при таком плотном графике и Бородиной, и ее детей выходные они проводят вместе. Маруся родилась в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, Теона появилась на свет в 2015 году, ее отец – предприниматель Курбан Омаров. Ранее в своей социальной сети Бородина поделилась впечатлением от поездки в метро. Ведущая пыталась сэкономить время, но в итоге осталась недовольна из-за большого числа людей в вагоне.

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/borodina-1788946953.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

ксения бородина