https://ria.ru/20220615/borodina-1795399945.html
Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу
Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу - РИА Новости, 15.06.2022
Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу
Ксения Бородина купила дочерям Теоне и Марусе специальный автобус для поездок в школу, чтобы те успевали поспать по дороге. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:50
2022-06-15T11:50
2022-06-15T11:50
шоубиз
ксения бородина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ксения Бородина купила дочерям Теоне и Марусе специальный автобус для поездок в школу, чтобы те успевали поспать по дороге. Также телеведущая отметила, что не завтракает вместе с дочерьми. Они встают в семь утра, а их звездная мама еще спит. Кроме того, дочери предпочитают завтракать в школе. Но даже при таком плотном графике и Бородиной, и ее детей выходные они проводят вместе. Маруся родилась в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, Теона появилась на свет в 2015 году, ее отец – предприниматель Курбан Омаров. Ранее в своей социальной сети Бородина поделилась впечатлением от поездки в метро. Ведущая пыталась сэкономить время, но в итоге осталась недовольна из-за большого числа людей в вагоне.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/borodina-1788946953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения бородина
Бородина купила дочерям автобус для поездок в школу
Бородина купила дочерям Теоне и Марусе автобус для поездок в школу
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ксения Бородина купила дочерям Теоне и Марусе специальный автобус для поездок в школу, чтобы те успевали поспать по дороге.
"Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия. А потом Маруся еще до ночи делает уроки. У них бешеный график. Мы живем в загородном поселке, а отдавать детей в сельскую школу не хочется, поэтому приходится возить", – сказала Бородина порталу "7 дней".
Также телеведущая отметила, что не завтракает вместе с дочерьми. Они встают в семь утра, а их звездная мама еще спит. Кроме того, дочери предпочитают завтракать в школе.
Но даже при таком плотном графике и Бородиной, и ее детей выходные они проводят вместе.
"Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия. А потом Маруся еще до ночи делает уроки. У них бешеный график. Мы живем в загородном поселке, а отдавать детей в сельскую школу не хочется, поэтому приходится возить", – отметила Бородина.
Маруся родилась в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, Теона появилась на свет в 2015 году, ее отец – предприниматель Курбан Омаров.
Ранее в своей социальной сети Бородина поделилась
впечатлением от поездки в метро. Ведущая пыталась сэкономить время, но в итоге осталась недовольна из-за большого числа людей в вагоне.