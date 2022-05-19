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Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе - РИА Новости, 19.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220519/borodina-1789398647.html
Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе
Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе - РИА Новости, 19.05.2022
Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе
Ксения Бородина впервые за долгое время решила воспользоваться метро. В социальных сетях ведущая призналась, что поездка на общественном транспорте ей не... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:08
2022-05-19T11:08
шоубиз
знаменитости
ксения бородина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ксения Бородина впервые за долгое время решила воспользоваться метро. В социальных сетях ведущая призналась, что поездка на общественном транспорте ей не понравилась.Ксения назвала мифом высокую скорость поездок на метро, раскритиковала слишком плотный пассажиропоток, а также отсутствие социальной дистанции. Бородина зареклась больше не пользоваться общественным транспортом.Ранее Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте.
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знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес
11:08 19.05.2022
 
Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе

Бородина спустилась в метро и раскритиковала подземку за людей в вагоне

© Фото : @borodyliaФотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram
Фотография из аккаунта Ксении Бородиной в Instagram - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : @borodylia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ксения Бородина впервые за долгое время решила воспользоваться метро. В социальных сетях ведущая призналась, что поездка на общественном транспорте ей не понравилась.

"Я такая злая, не могу просто! Адски! Я вся мокрая… И мой водитель приехал быстрее меня на 20 минут", – рассказала Бородина.

© Кадр из видео Ксении Бородиной в соцсетяхКсения Бородина в метро Москвы
Ксения Бородина в метро Москвы
© Кадр из видео Ксении Бородиной в соцсетях
Ксения Бородина в метро Москвы
Ксения назвала мифом высокую скорость поездок на метро, раскритиковала слишком плотный пассажиропоток, а также отсутствие социальной дистанции. Бородина зареклась больше не пользоваться общественным транспортом.
"Это миф, что на метро быстрее. Я бы уже давно приехала. Просто стоим в вагоне пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится", – добавила ведущая.
Ранее Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте.
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