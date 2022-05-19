Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе
Бородина спустилась в метро и раскритиковала подземку за людей в вагоне
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ксения Бородина впервые за долгое время решила воспользоваться метро. В социальных сетях ведущая призналась, что поездка на общественном транспорте ей не понравилась.
"Я такая злая, не могу просто! Адски! Я вся мокрая… И мой водитель приехал быстрее меня на 20 минут", – рассказала Бородина.
© Кадр из видео Ксении Бородиной в соцсетяхКсения Бородина в метро Москвы
© Кадр из видео Ксении Бородиной в соцсетях
Ксения Бородина в метро Москвы
Ксения назвала мифом высокую скорость поездок на метро, раскритиковала слишком плотный пассажиропоток, а также отсутствие социальной дистанции. Бородина зареклась больше не пользоваться общественным транспортом.
"Это миф, что на метро быстрее. Я бы уже давно приехала. Просто стоим в вагоне пока, мне кажется, он в Бангладеш не превратится", – добавила ведущая.
Ранее Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте.