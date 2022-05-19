https://ria.ru/20220519/borodina-1789398647.html

Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе

Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе - РИА Новости, 19.05.2022

Ксения Бородина проехала в метро и осталась в ужасе

Ксения Бородина впервые за долгое время решила воспользоваться метро. В социальных сетях ведущая призналась, что поездка на общественном транспорте ей не... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:08

2022-05-19T11:08

2022-05-19T11:08

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ксения Бородина впервые за долгое время решила воспользоваться метро. В социальных сетях ведущая призналась, что поездка на общественном транспорте ей не понравилась.Ксения назвала мифом высокую скорость поездок на метро, раскритиковала слишком плотный пассажиропоток, а также отсутствие социальной дистанции. Бородина зареклась больше не пользоваться общественным транспортом.Ранее Бородина похвалилась новой квартирой на Кутузовском проспекте.

https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения бородина, шоу-бизнес