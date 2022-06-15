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Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице
Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице
Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в городской больнице № 28 в Харькове, заявил в среду начальник Национального центра РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:37
2022-06-15T21:37
2022-06-15T21:37
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в мире
харьков
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михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
украина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в городской больнице № 28 в Харькове, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории городской больницы № 28 (улица Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО", - сказал он.
https://ria.ru/20220615/natsionalisty-1795606391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина
Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице
Минобороны: украинские военные разместили артиллерию в одной из больниц Харькова