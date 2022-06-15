https://ria.ru/20220615/bolnitsa-1795606572.html

Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице

Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские военные разместили артиллерию в харьковской больнице

Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в городской больнице № 28 в Харькове, заявил в среду начальник Национального центра РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:37

2022-06-15T21:37

2022-06-15T21:37

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

украина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в городской больнице № 28 в Харькове, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове на территории городской больницы № 28 (улица Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО", - сказал он.

https://ria.ru/20220615/natsionalisty-1795606391.html

харьков

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, украина