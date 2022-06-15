https://ria.ru/20220615/bespilotnik-1795345720.html

СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников

СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников - РИА Новости, 15.06.2022

СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников

Трудности с обучением и материально-техническим обеспечением усложняют возможную продажу Украине американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T05:27

2022-06-15T05:27

2022-06-15T05:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Трудности с обучением и материально-техническим обеспечением усложняют возможную продажу Украине американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников из США.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.По мнению должностных лиц, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие несколько недель, украинские военные скорее всего не смогут ими воспользоваться на передовой на протяжении недель, возможно, месяцев. На обучение работе с системой обычно уходят месяцы, добавляют чиновники. Согласно изданию, Gray Eagle также нуждается в "обширной наземной инфраструктуре", например, взлетно-посадочных полосах и защищенных каналах связи.Однако отмечается, что операторы могут управлять беспилотниками, находясь за пределами Украины. Для этого нужен доступ к спутниковой связи. По словам представителя компании General Atomics, которая изготавливает Gray Eagle, период обучения можно сократить до 4-5 недель.Но, как указывает журнал, решение о продаже не является окончательным, его могут просто отменить или заблокировать в конгрессе. Для продажи оружия за рубеж также необходимы формальный запрос и одобрение со стороны госдепартамента.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795342542.html

https://ria.ru/20220603/pvo-1792835114.html

https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html

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сша, россия, украина, general dynamics , нато, в мире