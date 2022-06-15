Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/bespilotnik-1795345720.html
СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников
СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников - РИА Новости, 15.06.2022
СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников
Трудности с обучением и материально-техническим обеспечением усложняют возможную продажу Украине американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T05:27
2022-06-15T05:27
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
general dynamics
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622251_10:0:1471:822_1920x0_80_0_0_d5bc6c7baa7806f17523f9f75fa03af6.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Трудности с обучением и материально-техническим обеспечением усложняют возможную продажу Украине американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников из США.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.По мнению должностных лиц, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие несколько недель, украинские военные скорее всего не смогут ими воспользоваться на передовой на протяжении недель, возможно, месяцев. На обучение работе с системой обычно уходят месяцы, добавляют чиновники. Согласно изданию, Gray Eagle также нуждается в "обширной наземной инфраструктуре", например, взлетно-посадочных полосах и защищенных каналах связи.Однако отмечается, что операторы могут управлять беспилотниками, находясь за пределами Украины. Для этого нужен доступ к спутниковой связи. По словам представителя компании General Atomics, которая изготавливает Gray Eagle, период обучения можно сократить до 4-5 недель.Но, как указывает журнал, решение о продаже не является окончательным, его могут просто отменить или заблокировать в конгрессе. Для продажи оружия за рубеж также необходимы формальный запрос и одобрение со стороны госдепартамента.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795342542.html
https://ria.ru/20220603/pvo-1792835114.html
https://ria.ru/20220615/eskalatsiya-1795344348.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792622251_182:0:1278:822_1920x0_80_0_0_ebf9151c861425b62f270d3918adfb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, general dynamics , нато, в мире
05:27 15.06.2022
 
СМИ сообщило о трудностях с продажей Киеву американских беспилотников

Politico: трудности с обучением и логистикой усложняют продажу Киеву беспилотников из США

© Фото : Spc. Latoya WigginsАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Spc. Latoya Wiggins
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-1C Gray Eagle. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Трудности с обучением и материально-техническим обеспечением усложняют возможную продажу Украине американских ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, сообщает издание Politico со ссылкой на двух чиновников из США.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что США планируют продать Украине четыре MQ-1C Gray Eagle. Беспилотник является глубокомодернизированной версией MQ-1B Predator от компании General Dynamics, может находиться в воздухе до 30 часов с четырьмя управляемыми ракетами Hellfire, или четырьмя корректируемыми авиабомбами Viper Strike для удара по наземным целям, или восемью зенитными ракетами Stinger для противодействия воздушным угрозам.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
03:30Специальная военная операция на Украине
Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск
По мнению должностных лиц, даже если продажа четырех беспилотников состоится в ближайшие несколько недель, украинские военные скорее всего не смогут ими воспользоваться на передовой на протяжении недель, возможно, месяцев. На обучение работе с системой обычно уходят месяцы, добавляют чиновники. Согласно изданию, Gray Eagle также нуждается в "обширной наземной инфраструктуре", например, взлетно-посадочных полосах и защищенных каналах связи.
Однако отмечается, что операторы могут управлять беспилотниками, находясь за пределами Украины. Для этого нужен доступ к спутниковой связи. По словам представителя компании General Atomics, которая изготавливает Gray Eagle, период обучения можно сократить до 4-5 недель.
Но, как указывает журнал, решение о продаже не является окончательным, его могут просто отменить или заблокировать в конгрессе. Для продажи оружия за рубеж также необходимы формальный запрос и одобрение со стороны госдепартамента.
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 11:50Специальная военная операция на Украине
Российские средства ПВО за сутки уничтожили три украинских беспилотника
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Американская высокомобильная артиллерийская ракетная система HIMARS - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
04:35Специальная военная операция на Украине
Антонов раскритиковал заявления Пентагона о готовности поставить Киеву РСЗО
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаGeneral DynamicsНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала