19:34 15.06.2022 (обновлено: 22:13 15.06.2022)
США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллиард долларов
Президент Байден объявил о выделении Киеву пакета военной помощи на миллиард долларов
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США выделят Украине новое вооружение на сумму миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским.
"Это включает дополнительные артиллерийские орудия и средства береговой защиты, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем, которые необходимы украинцам в их оборонительных операциях в Донбассе", — заявил он.
Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву 225 миллионов долларов на питьевую воду, медикаменты, продукты питания и другие гуманитарные нужды.
Ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на открытии третьего заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, объявил, что уменьшать поток оружия для Киева "нельзя". Он попытался оправдать это тем, что сейчас "ставки слишком высоки".
В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.