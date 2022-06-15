https://ria.ru/20220615/bayden-1795584733.html

США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллиард долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллиард долларов - РИА Новости, 15.06.2022

США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллиард долларов

США выделят Украине новое вооружение на сумму миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:34

2022-06-15T19:34

2022-06-15T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумма

джо байден

киев

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США выделят Украине новое вооружение на сумму миллиард долларов, заявил в среду американский лидер Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским.Кроме того, Вашингтон предоставит Киеву 225 миллионов долларов на питьевую воду, медикаменты, продукты питания и другие гуманитарные нужды.Ранее днем шеф Пентагона Ллойд Остин, выступая в Брюсселе на открытии третьего заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, объявил, что уменьшать поток оружия для Киева "нельзя". Он попытался оправдать это тем, что сейчас "ставки слишком высоки".В мае Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Одобренный обеими палатами конгресса документ упростит военную поддержку Киева. В частности, снимается ряд требований, связанных с полномочиями главы государства по поставкам "оборонного оборудования", если оно предназначено для украинского правительства или "других стран Восточной Европы, подвергнувшихся российскому вторжению".Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795496997.html

украина

киев

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумма, джо байден, киев, вашингтон (штат), министерство обороны сша, ллойд остин, владимир путин