https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html
Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой
Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой - РИА Новости, 15.06.2022
Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой
Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек со стороны читателей китайской газеты "Гуаньча" после слов об изменении жизни... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:15
2022-06-15T15:15
2022-06-15T16:21
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек со стороны читателей китайской газеты "Гуаньча" после слов об изменении жизни американцев к лучшему.На днях глава государства заявил, что "Американский план спасения" и инфраструктурный проект, предполагающие более трех триллионов долларов бюджетных расходов, "меняют жизнь людей" к лучшему. Обе законодательные инициативы Байден записал себе в заслуги.Американские политики раскритиковали высказывание президента, сделанное на фоне растущей инфляции и обострения других экономических проблем, и указали лишь на ухудшение положения сограждан.Читатели же китайской газеты "Гуаньча" высмеяли Байдена за его решения."Почему в США так много троллей? Потому что, кто язвительнее, у кого острее язык, тот и имеет наибольший потенциал стать президентом", — заметил Лояльный пользователь.Он заявил, что американские политики не решают проблемы, а лишь упражняются в колкостях в соцсетях."Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше Байдена", — написал Черный китайский кролик."Соединенные Штаты вступили в период обратного отсчета до полного краха", — добавил еще один юзер.По его мнению, никакая политическая сила не сможет "вернуть к жизни" Америку."Когда президент и его политики коллективно лгут и обманывают народ, стране недалеко до гибели", — ответил ему Высокомерный 70.Другой читатель поинтересовался, грозит ли Байдену импичмент.Сталь Хуайюй предложил "внедрить обмороки/конвульсии/припадки/шоковую терапию, как у Байдена" в жизнь простых американцев, чтобы "стимулировать частный сектор и улучшить" экономические возможности США."При Сонном Джо все становится все хуже и хуже, так держать! Вперед, только вперед!" — прокомментировал Цзы Юй.Еще один юзер заявил, что президент США "более бесстыжий", чем все остальные.Бай Ся обвинил Байдена в создании для всего мира проблем, от которых американцы так ничего и не выиграли."Товарищ Трамп все же получше — он в основном занимался американской экономикой, служил американскому народу, уменьшал власть и отдавал приоритет США", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220610/konfuz-1794445127.html
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https://ria.ru/20220523/bayden-1790070249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
15:15 15.06.2022 (обновлено: 16:21 15.06.2022)
Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой
Читатели "Гуаньча" сравнили Байдена с сельским старостой и заявили о скорой гибели США
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек со стороны читателей китайской газеты "Гуаньча"
после слов об изменении жизни американцев к лучшему.
На днях глава государства заявил, что "Американский план спасения" и инфраструктурный проект, предполагающие более трех триллионов долларов бюджетных расходов, "меняют жизнь людей" к лучшему. Обе законодательные инициативы Байден записал себе в заслуги.
Американские политики раскритиковали высказывание президента, сделанное на фоне растущей инфляции и обострения других экономических проблем, и указали лишь на ухудшение положения сограждан.
Читатели же китайской газеты "Гуаньча" высмеяли Байдена за его решения.
"Почему в США
так много троллей? Потому что, кто язвительнее, у кого острее язык, тот и имеет наибольший потенциал стать президентом", — заметил Лояльный пользователь.
Он заявил, что американские политики не решают проблемы, а лишь упражняются в колкостях в соцсетях.
"Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше Байдена", — написал Черный китайский кролик.
"Соединенные Штаты вступили в период обратного отсчета до полного краха", — добавил еще один юзер.
По его мнению, никакая политическая сила не сможет "вернуть к жизни" Америку.
"Когда президент и его политики коллективно лгут и обманывают народ, стране недалеко до гибели", — ответил ему Высокомерный 70.
Другой читатель поинтересовался, грозит ли Байдену импичмент.
Сталь Хуайюй предложил "внедрить обмороки/конвульсии/припадки/шоковую терапию, как у Байдена" в жизнь простых американцев, чтобы "стимулировать частный сектор и улучшить" экономические возможности США.
"При Сонном Джо все становится все хуже и хуже, так держать! Вперед, только вперед!" — прокомментировал Цзы Юй.
Еще один юзер заявил, что президент США "более бесстыжий", чем все остальные.
Бай Ся обвинил Байдена в создании для всего мира проблем, от которых американцы так ничего и не выиграли.
"Товарищ Трамп все же получше — он в основном занимался американской экономикой, служил американскому народу, уменьшал власть и отдавал приоритет США", — заключил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>