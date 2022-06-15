https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html

Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой

Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой - РИА Новости, 15.06.2022

Китайцы сравнили Байдена с сельским старостой

Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек со стороны читателей китайской газеты "Гуаньча" после слов об изменении жизни... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:15

2022-06-15T15:15

2022-06-15T16:21

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом критики местных политиков и насмешек со стороны читателей китайской газеты "Гуаньча" после слов об изменении жизни американцев к лучшему.На днях глава государства заявил, что "Американский план спасения" и инфраструктурный проект, предполагающие более трех триллионов долларов бюджетных расходов, "меняют жизнь людей" к лучшему. Обе законодательные инициативы Байден записал себе в заслуги.Американские политики раскритиковали высказывание президента, сделанное на фоне растущей инфляции и обострения других экономических проблем, и указали лишь на ухудшение положения сограждан.Читатели же китайской газеты "Гуаньча" высмеяли Байдена за его решения."Почему в США так много троллей? Потому что, кто язвительнее, у кого острее язык, тот и имеет наибольший потенциал стать президентом", — заметил Лояльный пользователь.Он заявил, что американские политики не решают проблемы, а лишь упражняются в колкостях в соцсетях."Я думаю, что даже наш деревенский староста справляется со своими обязанностями лучше Байдена", — написал Черный китайский кролик."Соединенные Штаты вступили в период обратного отсчета до полного краха", — добавил еще один юзер.По его мнению, никакая политическая сила не сможет "вернуть к жизни" Америку."Когда президент и его политики коллективно лгут и обманывают народ, стране недалеко до гибели", — ответил ему Высокомерный 70.Другой читатель поинтересовался, грозит ли Байдену импичмент.Сталь Хуайюй предложил "внедрить обмороки/конвульсии/припадки/шоковую терапию, как у Байдена" в жизнь простых американцев, чтобы "стимулировать частный сектор и улучшить" экономические возможности США."При Сонном Джо все становится все хуже и хуже, так держать! Вперед, только вперед!" — прокомментировал Цзы Юй.Еще один юзер заявил, что президент США "более бесстыжий", чем все остальные.Бай Ся обвинил Байдена в создании для всего мира проблем, от которых американцы так ничего и не выиграли."Товарищ Трамп все же получше — он в основном занимался американской экономикой, служил американскому народу, уменьшал власть и отдавал приоритет США", — заключил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220610/konfuz-1794445127.html

https://ria.ru/20220531/ukraina-1792087895.html

https://ria.ru/20220523/bayden-1790070249.html

сша

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2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, джо байден