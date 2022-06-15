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От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали" - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/azovstal-1795160560.html
От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"
От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали" - РИА Новости, 15.06.2022
От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"
После освобождения "Азовстали" российские военнослужащие и следователи осмотрели подземные сооружения завода. Что они увидели в бункерах, где находились боевики РИА Новости, 15.06.2022
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специальная военная операция на украине
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азовсталь
ситуация в днр и лнр
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После освобождения "Азовстали" российские военнослужащие и следователи осмотрели подземные сооружения завода. Что они увидели в бункерах, где находились боевики "Азова", — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, азовсталь, ситуация в днр и лнр, батальон "азов"
11:37 15.06.2022 (обновлено: 12:26 15.06.2022)
 

От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"

Читать ria.ru в
После освобождения "Азовстали" российские военнослужащие и следователи осмотрели подземные сооружения завода. Что они увидели в бункерах, где находились боевики "Азова", — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Азовсталь" — город в городе, в советское время здесь действовали десятки цехов и крупных зданий.

Военнослужащий РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
1 из 9

"Азовсталь" — город в городе, в советское время здесь действовали десятки цехов и крупных зданий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Во время военной спецоперации в подземных бункерах завода скрывались украинские военные и боевики националистического полка "Азов".

Танк ВСУ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 9

Во время военной спецоперации в подземных бункерах завода скрывались украинские военные и боевики националистического полка "Азов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В результате боевых действий металлургический комбинат практически уничтожен.

Военнослужащие РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
3 из 9

В результате боевых действий металлургический комбинат практически уничтожен.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие цеха полностью разрушены, но и внутри уцелевших царит хаос: оборудование разбито, всюду следы пожаров.

Осмотр территории Азовстали российскими военными
4 из 9

Многие цеха полностью разрушены, но и внутри уцелевших царит хаос: оборудование разбито, всюду следы пожаров.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российские следователи исследовали оставленные украинскими боевиками позиции и нашли много любопытных вещей.

На фото — фото президента Украины Владимира Зеленского, прикрепленное на мишень.

Портрет президента Украины Владимира Зеленского, прикрепленный на мишени, в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе
5 из 9

Российские следователи исследовали оставленные украинскими боевиками позиции и нашли много любопытных вещей.

На фото — фото президента Украины Владимира Зеленского, прикрепленное на мишень.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В подвалах сохранилось вооружение, боеприпасы и военное снаряжение стран НАТО, составные части немецких бронежилетов, а также места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистического полка "Азов".

Оружие иностранного производства, найденное в подвалах комбината Азовсталь в Мариуполе
6 из 9

В подвалах сохранилось вооружение, боеприпасы и военное снаряжение стран НАТО, составные части немецких бронежилетов, а также места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистического полка "Азов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

О полном освобождении территории "Азовстали" Минобороны России сообщило 20 мая.

Военнослужащий РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 9

О полном освобождении территории "Азовстали" Минобороны России сообщило 20 мая.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

С тех пор подземные сооружения предприятия находятся под контролем российских военных.

Военнослужащие РФ на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
8 из 9

С тех пор подземные сооружения предприятия находятся под контролем российских военных.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Винтовки, в том числе штурмовая IWI Tavor SAR, найденные на "Азовстали".

Штурмовая винтовка IWI Tavor SAR, найденная на территории комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 9

Винтовки, в том числе штурмовая IWI Tavor SAR, найденные на "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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