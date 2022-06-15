От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"
"Азовсталь" — город в городе, в советское время здесь действовали десятки цехов и крупных зданий.
"Азовсталь" — город в городе, в советское время здесь действовали десятки цехов и крупных зданий.
Во время военной спецоперации в подземных бункерах завода скрывались украинские военные и боевики националистического полка "Азов".
Во время военной спецоперации в подземных бункерах завода скрывались украинские военные и боевики националистического полка "Азов".
В результате боевых действий металлургический комбинат практически уничтожен.
В результате боевых действий металлургический комбинат практически уничтожен.
Многие цеха полностью разрушены, но и внутри уцелевших царит хаос: оборудование разбито, всюду следы пожаров.
Многие цеха полностью разрушены, но и внутри уцелевших царит хаос: оборудование разбито, всюду следы пожаров.
Российские следователи исследовали оставленные украинскими боевиками позиции и нашли много любопытных вещей.
На фото — фото президента Украины Владимира Зеленского, прикрепленное на мишень.
Российские следователи исследовали оставленные украинскими боевиками позиции и нашли много любопытных вещей.
На фото — фото президента Украины Владимира Зеленского, прикрепленное на мишень.
В подвалах сохранилось вооружение, боеприпасы и военное снаряжение стран НАТО, составные части немецких бронежилетов, а также места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистического полка "Азов".
В подвалах сохранилось вооружение, боеприпасы и военное снаряжение стран НАТО, составные части немецких бронежилетов, а также места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистического полка "Азов".
О полном освобождении территории "Азовстали" Минобороны России сообщило 20 мая.
О полном освобождении территории "Азовстали" Минобороны России сообщило 20 мая.
С тех пор подземные сооружения предприятия находятся под контролем российских военных.
С тех пор подземные сооружения предприятия находятся под контролем российских военных.
Винтовки, в том числе штурмовая IWI Tavor SAR, найденные на "Азовстали".
Винтовки, в том числе штурмовая IWI Tavor SAR, найденные на "Азовстали".