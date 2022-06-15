https://ria.ru/20220615/azovstal-1795160560.html

От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"

От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали" - РИА Новости, 15.06.2022

От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"

После освобождения "Азовстали" российские военнослужащие и следователи осмотрели подземные сооружения завода. Что они увидели в бункерах, где находились боевики РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:37

2022-06-15T11:37

2022-06-15T12:26

фото

специальная военная операция на украине

мариуполь

азовсталь

ситуация в днр и лнр

батальон "азов"

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После освобождения "Азовстали" российские военнослужащие и следователи осмотрели подземные сооружения завода. Что они увидели в бункерах, где находились боевики "Азова", — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

азовсталь

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