https://ria.ru/20220615/azot-1795606694.html
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки - РИА Новости, 15.06.2022
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки
Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:38
2022-06-15T21:38
2022-06-15T21:38
специальная военная операция на украине
украина
северодонецк
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым щитом, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/pomosch-1794920481.html
украина
северодонецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, северодонецк, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки
Минобороны: боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки