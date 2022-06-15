https://ria.ru/20220615/azot-1795606694.html

Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки

Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки - РИА Новости, 15.06.2022

Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки

Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:38

2022-06-15T21:38

2022-06-15T21:38

специальная военная операция на украине

украина

северодонецк

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым щитом, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - сообщил он.

https://ria.ru/20220612/pomosch-1794920481.html

украина

северодонецк

луганская народная республика

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украина, северодонецк, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)