Рейтинг@Mail.ru
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/azot-1795606694.html
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки - РИА Новости, 15.06.2022
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки
Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:38
2022-06-15T21:38
специальная военная операция на украине
украина
северодонецк
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795411609_0:202:3281:2048_1920x0_80_0_0_a7aa6d4fc17f8b70396b984717882079.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым щитом, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - сообщил он.
https://ria.ru/20220612/pomosch-1794920481.html
украина
северодонецк
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795411609_541:301:2871:2048_1920x0_80_0_0_9721d7c96f49fdfcf374d154115176f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, северодонецк, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:38 15.06.2022
 
Боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки

Минобороны: боевики на "Азоте" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЗавод "Азот" в Северодонецке
Завод Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Завод "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Украинские боевики на заводе "Азот" использовали гуманитарную паузу для перегруппировки, при этом прикрылись насильно удерживаемыми мирными жителями как живым щитом, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и восстановления боеспособности, прикрываясь мирными жителями как живым щитом", - сообщил он.
Мирные жители получают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 17:18Специальная военная операция на Украине
Жители Северодонецка рассказали о помощи российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала