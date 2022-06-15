https://ria.ru/20220615/aviatsiya-1795384807.html
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом - РИА Новости, 15.06.2022
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом
Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:15
2022-06-15T11:15
2022-06-15T11:29
специальная военная операция на украине
украина
в мире
николаевская область
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного вооружения и техники в ДНР и Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе", - сообщил он.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html
украина
николаевская область
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, николаевская область, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:15 15.06.2022 (обновлено: 11:29 15.06.2022)
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом
Минобороны: ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом