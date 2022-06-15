https://ria.ru/20220615/aviatsiya-1795384807.html

ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом

ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом - РИА Новости, 15.06.2022

ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом

Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:15

2022-06-15T11:15

2022-06-15T11:29

специальная военная операция на украине

украина

в мире

николаевская область

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_dbf0c1ab80fb10986d0379abb89b5668.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного вооружения и техники в ДНР и Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе", - сообщил он.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html

украина

николаевская область

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, николаевская область, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр