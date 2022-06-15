Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/aviatsiya-1795384807.html
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом - РИА Новости, 15.06.2022
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом
Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:15
2022-06-15T11:29
специальная военная операция на украине
украина
в мире
николаевская область
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_dbf0c1ab80fb10986d0379abb89b5668.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного вооружения и техники в ДНР и Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе", - сообщил он.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794989613.html
украина
николаевская область
россия
днепропетровская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_144:0:1296:864_1920x0_80_0_0_0d49075bd2f0bf93433f44826b09cb23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, николаевская область, россия, днепропетровская область, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:15 15.06.2022 (обновлено: 11:29 15.06.2022)
 
ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом

Минобороны: ВС России уничтожили украинскую авиатехнику на аэродроме под Николаевом

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме "Вознесенск" в Николаевской области, а также большое количество западного вооружения и техники в ДНР и Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в Николаевской области на военном аэродроме "Вознесенск" уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины. В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе", - сообщил он.
Трофейное западное вооружение, брошенное ВСУ при отступлении. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 09:44Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало западное оружие, которое ВСУ бросают при отступлении
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНиколаевская областьРоссияДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала